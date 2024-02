Após confusão, volante fica de fora do jogo contra o ABC | A TARDE

Envolvido em uma confusão durante o Carnaval no circuito Barra-Ondina, o volante Dudu não será relacionado para o jogo contra o ABC, marcado para este sábado, 10, às 19h, no Barradão, válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Em seu lugar foi convocado o José Breno, atleta cria da base que disputou a Copa São Paulo. As informações foram divulgadas pelo Canal do Dinâmico e confirmada pelo Portal A TARDE.

O técnico Léo Condé terá um desfalque e também uma novidade para esta partida. O lateral-esquerdo Patric Calmon está acometido de uma lesão muscular na coxa e está fora de combate. Lucas Esteves será o titular da posição.

Recém oficializado como novo reforço do Vitória, o meia Daniel Jr. será relacionado para o jogo. Ele está regularizado junto a CBF e está apto.

Na primeira rodada, o Leão da Barra empatou sem gols com o Altos-PI, e soma um ponto na tabela de classificação do Nordestão.





Confira a lista de relacionados para o jogo contra o ABC:





Goleiros – Muriel e Maycon Cleiton



Zagueiros – Camutanga, João Victor, Wagner Leonardo e Cristian Zapata

Laterais – Lucas Esteves, Raúl Cáceres e Zeca

Volantes – Caio Vinícius, José Breno e Willian Oliveira

Meias – Daniel Jr. e Matheuzinho

Atacantes – Alerrandro, Caio Dantas, Everaldo, Eryc Castillo, Fábio Soares, Iury Castilho, Mateus Gonçalves, Osvaldo e Zé Hugo