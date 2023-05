Após desfalques e oscilações, Vitória busca seguir firme na Série B

Em uma competição como a Série B, a jornada é longa. São 38 rodadas para a construção da trajetória. No primeiro momento, o que conseguimos observar são algumas tendências, equipes que se destacam, outras que vivem fases difíceis, e no máximo podemos fazer hipóteses de quem briga em cada setor da tabela. Da metade final, os fatos vão se consolidando até os últimos 10 jogos, quando, de fato, sabemos identificar os times da parte superior e aqueles que ficam na parte de baixo.

Nesse processo, um aprendizado é importante: saber lidar com as oscilações. O Vitória já vem vivendo essa dificuldade, ainda que precocemente. A melhor equipe nas primeiras cinco rodadas, vencendo todas, sem sofrer gol e jogando bem, perdeu duas seguidas. O alerta foi ligado, sobretudo na segunda derrota, para o Mirassol, quando teve desempenho muito ruim.

Na quarta, o time voltou a jogar mal, ficou completamente perdido no primeiro tempo, mas em um ambiente favorável de Barradão, com forte apoio da torcida, conseguiu marcar no último minuto e triunfou sobre o CRB. A preocupação com a sequência negativa era geral entre os rubro-negros, no entanto, o respiro veio aliviado ao vencer.

O técnico Léo Condé avaliou, em entrevista coletiva após o jogo, o momento do Leão. “A gente sai muito feliz pelo resultado positivo, mas gostaria de construir de uma forma mais tranquila. Ficamos muito afastados e perdemos a segunda bola. Com isso, a equipe deles ganhou confiança no jogo e criou dificuldade. Poderiam ter aberto placar se não fosse o Lucas”, disse.

As mudanças no intervalo, mormente a entrada de Wellington Nem e também a melhora na defensiva – junto com a ajuda do time alagoano que retornou pelo empate – foram fundamentais para o resultado positivo do Rubro-Negro.

Alguns fatores contribuem para as oscilações do Vitória, principalmente nas últimas duas partidas, como as alterações impostas por lesões ou desgastes. Léo Gamalho voltou de contusão e ainda não atua em sua melhor forma, o meia Giovanni Augusto, que chegou ao Rubro-Negro como camisa 10, ainda se recupera de lesão na coxa. Além desses jogadores, o ponta Zé Hugo não jogou contra o CRB por conta de um problema dentário.

Baixas ofensivas

Para o duelo de amanhã, com o Avaí, fora de casa, a lista de desfalques é ainda maior. Condé não contará, mais uma vez, com Gamalho, que torceu o tornozelo, e Zé Hugo, ainda em tratamento. Já Matheuzinho rompeu o ligamento e deve ficar algumas semanas fora da equipe, mas provavelmente não precisará de cirurgia. Osvaldo também não viajou para Santa Catarina por conta do desgaste da sequência de jogos.

Desse modo, o setor ofensivo titular do Vitória será modificado, mas o treinadortem diversas opções. Tréllez, Welder, Wellington Nem, Rafinha, Thiago Lopes, Gegê e Diego Torres já atuaram na Série B e podem jogar.

Não é possível fazer uma previsão do estilo e da estratégia de jogo que o Rubro-Negro vai adotar para o próximo confronto, o que, por um lado, pode ajudar o Leão a surpreender o adversário, mesmo sem as melhores peças. As oscilações são inevitáveis e o desafio é vencer diante das adversidades.

Lesões, desgastes, formas distintas de jogo dos adversários, pressão e repertório mudam de acordo com os contextos e podem pesar no rendimento. Com isso, a amplitude de estratégia, de elenco e de modos de jogar é central.

E, simultaneamente, a garra, como o Rubro-Negro demonstrou na sua mais recente partida.