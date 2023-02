Após eliminação no Baiano, Léo Condé admite necessidade de reforços

O técnico do Vitória, Léo Condé, concedeu coletiva após o empate em 0 a 0 com o Barcelona, pela última rodada da primeira fase da competição e que resultou na eliminação ainda na primeira fase. Sob o comando do treinador, o Rubro-Negro ainda não venceu, três empates e duas derrotas.

"Lamento muito. Apesar de ter chegado há pouco tempo, só dois jogos no estadual, lamento muito a eliminação. A gente sabe o tanto que o torcedor sofre. Temos uma equipe que está muito desgastada pelo número de jogos elevado na temporada. Mas de qualquer forma temos que olhar para frente, buscar forças, porque quarta-feira temos outra grande decisão pela frente”, explicou Condé.

Sobre o futuro, o treinador falou sobre novas contratações para a equipe. "É claro que vamos precisar de reforços principalmente para a série B. O clube está atento a isso. Mas precisamos valorizar quem está aqui dentro, os jogadores do clube. Naturalmente o treinador é consultado, só não posso ser precipitado nas minhas avaliações. Estamos conhecendo os jogadores agora, nos treinos, nos jogos”.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, o Vitória pretende contratar um goleiro, um lateral-esquerdo, um zagueiro pela esquerda, meia e dois atacantes que atuam pelo lado do campo.

O Rubro-Negro volta à campo na quarta-feira, 1º, às 15h, contra o Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, pela primeira fase da Copa do Brasil. Se perder é eliminado da competição.