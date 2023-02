Após folga, time do Vitória se reapresenta com treino em dois turnos

O elenco do Vitória se reapresentou nesta segunda-feira, 20, após folga no domingo, com foco no duelo contra o Náutico, pela sequência da Copa do Nordeste. O treino foi realizado em dois turnos na Toca do Leão.

Pela manhã, as atividades foram essencialmente físicas, realizadas na academia de musculação do Centro de Treinamento (CT) Manoel Pontes Tanajura e na área externa do gramado do Barradão.

No turno da tarde, após o aquecimento, o treinador Léo Condé ministrou treinos técnicos no campo 2 do CT. Primeiro, transição com finalização e depois um trabalho onde o jogador só poderia dar três toques na bola, ambas as atividades realizadas em campo reduzido.

Em recuperação de um trauma no pé, o atacante Nicolas Dibble não participou de treino com bola e fez exercícios na academia. Ainda em recuperação de uma virose, o zagueiro Camutanga também não treinou com bola.

Nesta terça-feira, a equipe terá mais uma sessão de treinamento, no período da tarde. O duelo contra o Náutico será na quinta-feira, 23, às 19h, no estádio Manoel Barradas (Barradão).