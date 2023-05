Árbitro tocantinense estará no comando da partida entre Vitória e CRB

A CBF definiu as equipes de arbitragem para os jogos da 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o confronto entre Vitória e CRB, o tocantinense Alisson Sidnei Furtado será o árbitro central da partida em Salvador.

O Professor de Educação Física de 36 anos terá como assistentes Eduardo Goncalves da Cruz-MS e Daniel Henrique da Silva Andrade-DF. O quarto árbitro será Wagner Francisco Silva Souza, filiado a Federação Bahiana de Futebol.

Já Vinicius Furlan-SP será o árbitro de vídeo. Ele terá a assistência na cabine do VAR de Philip Georg Bennett-RJ.

Essa será a primeira partida que Alisson Sidnei Furtado vai arbitrar na Segundona nacional. No último dia 17 de maio, ele apitou Paysandu 0x2 Goiás, válido pelo jogo de ida da final da Copa Verde. Na Série A, ele foi assistente na cabine do VAR em cinco partidas.

O Rubro-Negro Baiano recebe a visita do CRB, nesta quarta-feira, 24, às 19h, no Barradão, pela 8ª rodada da Segundona nacional. Vindo de duas derrotas seguidas, o Leão da Barra segue na liderança do Brasileirão, com 15 pontos somados.