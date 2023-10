Arcanjo fala sobre acesso e título da Série B: "Só depende da gente" | A TARDE

Um dos destaques do Vitória na Série B é o goleiro Lucas Arcanjo. Dos considerados titulares, ele é o único atleta formado na base que vem atuando com regularidade. Demonstrando gratidão, ele lembrou das dificuldades até conseguir se firmar na equipe.

"Muito importante pra mim individualmente, pelo que passou nos anos até chegar aqui. É difícil chegar no profissional de um clubne, ainda mais no Vitória, que é um clube gigante do Brasil. É gratificante. Quero agradecer a Deus por tudo que passei até aqui. Tem tudo para dar certo", disse o paredão.

Lucas também enalteceu o trabalho dos preparadores de goleiros Itamar Ferreira e Paulo Musse, que são fundamentais para a sua evolução no setor.

"Para as coisas darem certo você tem que trabalhar em ambiente bom. Graças a Deus, aqui no Vitória, as coisas não são diferentes. O ambiente dos goleiros é excelente. Como eu estou jogando, o meu melhor é o melhor para todos. Ressaltar o trabalho do professor [Itamar] Ferreira com Paulo Musse, que estão fazendo excelente trabalho", revelou o arqueiro.

"Vale ressaltar a questão mental do jogador. Se não tiver um psicológico bom, nada disso acontece. Desde e lesão do ano passado, a questão do apoio familiar e de amigos ajudam bastante. E também o trabalho, estou aqui desde 2015 na base. É o trabalho", completou.

A defesa Rubro-Negra é de fato o setor mais sólido da equipe. Lucas revela um bom entrosamento com os companheiros de setor. Para ele, o diálogo tem sido fundamental.

"A gente conversa muito. Eu, Camutanga, Wagner Leonardo e João Victor e todos do sistema defensivo. Isso ajuda muito quando se leva pra campo, no treino, no vestiário. Isso ajuda no jogo e fica mais fácil", falou.

Com o empate do Sport com a Ponte Preta, o Vitória segue na liderança da Série B, com margem de três pontos de vantagem. Lucas Arcanjo celebra a boa fase do time e completa dizendo que tanto o acesso quanto o título dependem do desempenho do grupo.

"Sempre bom saber que tem mais uma rodada, independente da quantidade de vitórias que tem. Mas a gente foca primeiro no nosso futebol, nos jogos. Só depende da gente o acesso e o título", concluiu.