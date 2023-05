Artilheiro do Vitória, zagueiro celebra parceria com Osvaldo

Peça chave no sistema defensivo do Vitória, o zagueiro Wagner Leonardo atravessa um bom momento. Com o gol marcado na importante vitória contra o CRB, o defensor se tornou o artilheiro da equipe na segundona, com três gols marcados. Emocionado após a partida, o camisa 4 celebrou o gol de cabeça que manteve o Leão na liderança

"É uma alegria muito grande. Eu estava acreditando até o final que seria possível que a gente podia fazer esse gol. Glória a Deus que eu pude ser coroado com esse gol e dar alegria pra torcida", disse em entrevista a Rádio Sociedade.

O gol da vitória saiu em jogada de bola parada nos momentos finais de partida. Pouco tempo antes, Wagner Leonardo finalizou uma bola e mandou longe do gol. Determinado, ele ressaltou que não desistiu de buscar a vitória.

"Isso faz parte do futebol. Só erra quem tenta. Eu estava tentando ajudar a equipe e acreditando. Por isso a toda hora eu estava perguntando o tempo, porque eu acredito até o final. Enquanto o juiz não apitar, tem jogo. O importante é que deu tudo certo", explicou.

Os três gols marcados por Wagner Leonardo foram com assistência do garçon Osvaldo, que é o lider do time no quesito, com sete passes para gol. Bem humorado, o camisa 11 brincou pedindo o bicho, que é um tipo premiação por jogo, por cada assistência feita.

"No segundo tempo foi na superação e com o apoio do torcedor. Quero parabenizar todo o grupo. Aqui é Vitória, a gente não desiste nunca. Deus abençoou com o cruzamento e o Wagner mais uma vez foi feliz. Vou cobrar o bicho porque é o terceiro gol dele com assistência minha. Glória a Deus pela vitória e agradecemos a torcida", disse

Aos risos, Wagner Leonardo prometeu dar o bicho a Osvaldo, caso ele continue dando passes decisivos para mais gols do defensor.

"Se ele continuar fazendo a assistência para mim, dou o bicho para ele. Não tem problema não", concluiu.

O Vitória muda o foco e pensa no compromisso contra o Avaí, marcado para este sábado, 27, às 17h30, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, válido pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra é o líder do Brasileirão Série B, com 18 pontos somdos em oito jogos disputados.