Atacante Léo Gamalho tem cirurgia realizada com sucesso | A TARDE

O atacante Léo Gamalho foi submetido a uma cirurgia na manhã desta quinta-feira, 11, devido a uma lesão no menisco do joelho direito. A artroscopia foi realizada em um hospital particular de Salvador. A operação foi considerada um sucesso e a expectativa para retorno aos gramados é entre 45 e 60 dias.

A intervenção foi realizada pelos médicos do clube Marcelo Midlej e Wilson Vasconcelos, especialistas em joelho, sido acompanhada pelo Coordenador do Departamento Médico Filipe Daneu. O atleta irá iniciar a fisioterapia já nesta sexta-feira, 12, conforme o Vitória.

Gamalho se lesionou no jogo contra o Novorizontino, que valeu o acesso à Série A. Após fazer o primeiro gol rubro-negro, ele foi substituído e reclamou de dores no joelho. O Vitória tentou um tratamento conservador, mas não houve cicatrização da lesão. Por isso, foi necessária a realização da cirurgia.

Contratado para ser o goleador do Vitória em 2023, Léo Gamalho cumpriu bem o papel, mesmo em um ano turbulento na vida pessoal. O atacante marcou 12 gols no total, dez pela Série B, chegando ao final do ano como o artilheiro do clube na competição e na temporada.