Atacante Rafinha será reavaliado pelo DM do Rubro-Negro

Principal peça ofensiva do ataque do Vitória, o jogador Rafinha vai ser avaliado pelo Departamento Médico do clube para saber se terá condições de entrar em campo contra o ABC, em partida programada para domingo,31, às 16h, no Barradão, pela décima sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O atacante, que acumula seis gols em 11 participações com a camisa do Leão, sentiu uma contusão na coxa no primeiro tempo do duelo contra o Ferroviário e deixou o campo na sequência.

Como o Rubro-Negro só volta à campo no domingo, o atacante terá uma semana para buscar a sua recuperação e ficar à disposição do técnico João Burse.

O Vitória ocupa a décima primeira colocação, com 22 pontos. Volta Redonda e Botafogo-SP tem um ponto mais que o Rubro-Negro, ocupando a sétima e oitava colocação respectivamente.