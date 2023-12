Basquete: Vitória disputa a etapa final do Brasileiro 3x3 | A TARDE

O time de basquete do Vitória terá mais um desafio a nível nacional. A delegação rubro-negra embarcou na última sexta-feira, 15, para a cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, para a disputa da etapa final do Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3.

O Vitória se qualificou após se sagrar bicampeão do Nordeste. Foram relacionados os jogadores Edu Mariano, Victor Palma, Marcelo Roque e Arthur Vasconcelos. Após o segundo lugar na etapa regional, a equipe rubro-negra Sub-23 também estará na competição, com os jogadores Gabriel Marino, Deilson Reis, Guilherme Silva e Raian França.

Os melhores times do país estarão reunidos na etapa final do Campeonato Brasileiro de Basquete 3x3. Os campeões e vices regionais lutarão pelo título. Os jogos serão realizados na quadra do ginásio do CETAF.

PROGRAMAÇÃO GERAL

Sub-23

Sábado - 16/12

Check in a partir de 10h30

11h às 13h30 - Jogos

13h30 às 15h - Almoço

15h às 18h45 - Jogos

Premiação na sequência dos jogos

Domingo - 17/12

Adulto

Check in a partir de 9h30

10h às 13h20 - Jogos

13h20 às 14h50 - Almoço

14h50 às 19h - Jogos

Premiação na sequência dos jogos