"Bom adversário", avalia Condé após empate sem gols com o Mirassol

Diante do Mirassol, na noite desta sexta-feira, 1º, o Vitória deixou escapar a oportunidade de emendar sete vitórias consecutivas no Barradão. O empate sem gols teve gosto de derrota para os quase 30 mil presentes, mas o ponto somado mantém o Vitória na ponta da tabela com certa folga.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé analisou as dificuldades enfrentadas pelo Vitória e exaltou a equipe adversária, que não vence há seis jogos.

“Um jogo muito difícil contra um bom adversário, a gente já sabia. Mirassol teve um início de campeonato muito bom e, depois, teve nessas rodadas uma oscilação normal. A gente enfrentou um bom adversário, que nos criou muita dificuldade. A gente teve um início de jogo dentro dos padrões que a gente joga. Depois, oferecemos um pouco de contra-ataque para eles, não era a ideia. Justamente, queríamos tirar a posse deles e ficar com a bola”, avaliou Condé.

“Hoje a proposta era jogar com três atacantes na defesa deles, como deu certo em outros jogos. De qualquer forma vai ter jogo que não vamos encaixar o melhor esquema. Não foi uma partida tão ruim, mas tivemos dificuldades para produzir”, continuou.

O treinador também destacou a campanha que o Vitória faz nesta Série B e as mudanças ocorridas ao longo da competição, seja por desgaste, lesão, ou suspensão.

“O balanço até aqui é bem positivo, a equipe se remodelou muito. Enfrentamos hoje um adversário que tem uma base há dois ou três anos e isso faz a diferença em alguns momentos. Eles têm movimentos bem encaixados. As nossas mudanças, por lesões ou suspensões, acabam prejudicando um pouco o nosso coletivo. Espero que o Felipe Vieira, que foi mais um lesionado hoje, se recupere, porque ele vai ser importante até o final”, disse o comandante rubro-negro.

Condé agora terá uma semana para preparar a equipe que vai enfrentar o CRB, em Maceió, e ressaltou a importância do apoio da torcida, mesmo nos jogos fora de casa.

“Jogo difícil, o CRB vem crescendo muito na competição e investiu bastante. Conseguimos vencer eles aqui, mas nos ofereceram muitas dificuldades, por isso fizemos o gol só no último minuto. Agora vamos trabalhar para sair de lá com um bom resultado”, analisou.

“A gente fica muito feliz que essa parceria com a torcida está dando certo desde o jogo contra a Ponte Preta, é importante a mobilização contra o CRB para nos apoiar fora de casa, que é fundamental para os jogadores”, completou o técnico.

A partida contra o CRB, fora de casa, será válida pela 27ª rodada da Série B. O Rubro-Negro vai até Maceió no domingo, 10, encarar os alagoanos no estádio Rei Pelé. A bola rola a partir das 18h.