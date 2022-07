Burse acerta últimos detalhes no Vitória para enfrentar o Paysandu

O Vitória fez mais uma sessão de treinos na tarde desta quinta-feira, 14, no Centro de Treinamento (CT) Manoel Pontes Tanajura. O técnico João Burse fez os últimos ajustes no time titular que vai a campo contra o Paysandu, no domingo, 17, às 16h, no Barradão, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Antes dos treinos, os jogadores participaram de uma ação de marketing e, logo na sequência, assistiram a apresentação de um vídeo com análises sobre o adversário paraense.



No campo, Burse promoveu um trabalho de posse de bola. Na sequência, mais um treinamento focado nas finalizações e duelos mano-a-mano defensivo e ofensivo. A última parte das atividades foi dedicada ao treino tático, dedicado à organização defensiva e ofensiva.

Com formação definida, o treinador do Leão usará o treino desta sexta-feira, 15, para ajustar os detalhes finais na equipe que vai a campo neste domingo, 17, contra o Paysandu.