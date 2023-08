Campeão do 1º turno, Vitória tem histórico positivo rumo a Série A

Ao vencer a Chapecoense por 1 a 0, no Barradão, o Vitória conquistou o título simbólico de "campeão do primeiro" turno da Série B, com 37 pontos somados em 19 jogos disputados. Desde o início da era dos pontos corridos na segundona nacional, apenas três clubes que acabaram a fase inicial na ponteira não conseguiram uma vaga na elite do futebol nacional.

As exceções aconteceram com o Coritiba (2006), Criciúma (2007) e Ceará (2014) que tiveram a proeza de não terminar a Série B entre os quatro primeiros colocados. Já em oito das 17 edições da segunda divisão, o título foi conquistado pelo "campeão" do primeiro turno, caso do Corinthians (2008), Vasco (2009), Portuguesa (2011), Palmeiras (2013), América (2017), Fortaleza (2018), Red Bull Bragantino (2019), Chapecoense (2020) e Cruzeiro (2022).

Vale salientar que o Rubro-Negro baiano detém o recorde de melhor campanha no primeiro turno da Série B. O feito foi conquistado em 2012, quando o Leão da Barra obteve 44 pontos, com 14 vitórias, dois empates e apenas três derrotas, com 35 gols marcados, 18 sofridos e saldo positivo de 17. Neste mesmo ano, o time assegurou uma vaga na Série A com a maior pontuação de um quarto colocado, quando atingiu 71 pontos.

Na sequência, Palmeiras (2013), Criciúma (2012) e o Cruzeiro (2022), somaram 42 pontos. As equipes fizeram campanha muito idêntica a do Leão da Barra, com 13 vitórias, três empates e somente três derrotas.

Primeiro compromisso no returno será fora de casa

Os comandados no técnico Léo Condé já miram o próximo jogo na segundona. A equipe viaja a Campinas no próximo domingo, 30, e visita a Ponte Preta, às 18h, no estádio Moisés Lucarelli, pela 20ª rodada.