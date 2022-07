Com Eduardo à disposição, Vitória faz ajustes visando o São José-RS

O Vitória cumpriu nesta sexta-feira, 8, o penúltimo dia de preparação para o jogo contra o São José-RS, que acontece no domingo, 10. Contando com a disponibilidades dos jogadores Eduardo e Mateus Moraes, que conseguiram um efeito suspensivo da punição junto ao STJD, o técnico João Burse fez ajustes no elenco Rubro-Negro.

Antes de ir a campo, os jogadores assistiram a vídeos sobre o adversário gaúcho. No campo, após o aquecimento, os atletas foram divididos em grupos. Dois ficaram com Burse e o assistente Ricardo Amadeu para treinar finalização frontal.

Na outra metade do campo, o assistente Marcos Carvalho aplicou a primeira parte do trabalho com bola parada defensiva. A segunda fase do trabalho foi para treinar as estratégias de bola parada e posicionamento defensivo e ofensivo nos cruzamentos.

Por fim, Burse dividiu dois times e promoveu um treino tático com o objetivo de organizar defesa e ataque. Neste sábado, 9, o elenco do Vitória treina pela manhã, às 9, e segue para o sul do país no início da tarde.