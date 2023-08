Com gol de estreante, Vitória reage e empata em 2 a 2 com a Ponte

Por pouco a história ocorrida no dia 26 de novembro de 2017 não se repete neste domingo, 30. Jogando no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta saiu na frente do marcador por 2 a 0 (gols de Léo Naldi e André) contra o Vitória, teve um jogador expulso na sequência, e o Rubro-Negro conseguiu o empate em 2 a 2 (gols de Léo Gamalho e Yuri Castitlho). Só que desta feita, o time baiano não conseguiu a virada, como ocorreu no encontro anterior.

Com o resultado, o Colossal perde a liderança na rodada, mas consegue se manter na segunda colocação após conquistar 38 pontos e agora se prepara para enfrentar o ABC na quarta-feira, 2, às 21h30, no Barradão.

O JOGO

O Vitória começou desligado na partida e a Ponte Preta soube aproveitar e abriu o marcador em 2 a 0 com Léo Naldi, aos 9 minutos, e André, aos 13 minutos. Porém, aos 18 minutos o lance que mudaria o panorama do jogo. Matheus Jesus deu um carrinho no jogador do Vitória e foi expulso de maneira direta.

Apesar de um atleta a menos, a Macaca conseguiu segurar o resultado até o final da etapa inicial, mesmo com o técnico Léo Condé colocando a equipe mais ofensiva com a entrada de Wellington Nem, tirando o lateral-esquerdo Marcelo, deslocando Railan para ocupar a vaga do substituído e Yan Souto fazendo a função na lateral-direita.

No segundo o tempo, a equipe soteropolitana voltou com toda sede para buscar os três pontos. Giovani Augusto entrou no lugar de João Victor e colocou a agremiação para frente, sendo recompensado logo na sequência. Um pênalti foi marcado, após o zagueiro da Ponte Preta tocar com a mão na bola. Na cobrança, Léo Gamalho colocou dramaticidade para a partida.

Com esse tento ao seu favor, Condé se mostrou confiante e realizou as entradas de Zé Hugo e Iury Castilho para buscar o abafa no adversário. Logo de cara, a nova contratação fez o gol de empate. Depois o time ainda tentou sair com a vitória, porém, a Ponte conseguiu segurar o resultado, deixando a igualdade no marcador.