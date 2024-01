Com Lucas Esteves, Vitória segue pré-temporada na Toca | A TARDE

O décimo reforço do Vitória para 2024 está na área. O lateral-esquerdo Lucas Esteves se apresentou, na tarde desta segunda-feira, 8, no CT Manoel Pontes Tanajura. O defensor deu início as avaliações físicas e exames médicos.

Em relação ao treinamento, as atividades foram leves devido ao coletivo realizado no último domingo. Os jogadores realizaram exercícios de ativação na academia e trabalhos de mobilidade, liberação miofascial, CORE e voltas em torno dos campos do CT.

O volante Rodrigo Andrade e o zagueiro Cristián Zapata deram continuidade aos trabalhos de aprimoramento físico.

O grupo se reapresenta nesta terça-feira, 9, com trabalhos em dois períodos. Pela manhã, atividades na academia, enquanto a tarde, treino em campo.