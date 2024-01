Com Raúl Cáceres, Vitória segue os trabalhos de pré-temporada | A TARDE

Com a presença do paraguaio Raul Cáceres, o Vitória treinou na tarde desta sexta-feira. O lateral desembarcou quinta-feira à noite e na manhã desta sexta-feira iniciou avaliação física e exames médicos.

O elenco do Vitória deu continuidade as atividades de pré-temporada na Toca do Leão. A novidade nesta sexta-feira, 5, foi a presença do lateral-direito Raúl Cáceres, um dos reforços para 2024. O paraguaio iniciou os exames médicos e avaliações físicas.

Em um dos campos do CT Manoel Pontes Tanajura, Cáceres fez trabalhos físicos com o preparador físico assistente Vinícius Franco. O grupo iniciou os trabalhos com exercícios de ativação na academia, antes de irem ao aquecimento.

Ao lado do assistente Renato Negrão, o técnico Léo Condé promoveu atividades de ordem técnica com uma parte do grupo. Um outro grupo trabalhou posse de bola e movimentação com o assistente fixo do clube Ricardo Amadeu.

Na sequência, ocorreu uma atividade com todo o grupo de 9x9 e um coringa. Primeiro com um gol grande em uma extremidade do campo e quatro golzinhos no meio. Depois, Condé reduziu os golzinhos para dois. O treinador rubro-negro orientou os laterais em jogadas de linha de fundo e ajustes de posicionamento defensivo.

Integrado desde a última quinta, o atacante equatoriano Eryc Castillo participou dos treinos técnicos. No início da noite, o zagueiro colombiano Cristián Zapata chegou a capital baiana. O defensor se apresenta na manhã deste sábado, 6, para avaliação física e exames médicos.