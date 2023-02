Com retorno de Gegê, Vitória embarca para estreia na Copa do Brasil

O Vitória embarcou nesta terça-feira, 28, com destino ao Rio de Janeiro, para a estreia na Copa do Brasil de 2023. Rubro-Negro vai enfrentar o Nova Iguaçu, às 15h30 desta quarta-feira, 1º, no estádio Jânio Moraes, no Rio de Janeiro.

Entre os relacionados, o treinador Léo Condé vai poder contar com os jogadores Gege e Guilherme Lazaroni que se recuperaram de lesão e embarcaram junto com a delegação.

Para o duelo longe de Salvador, o comandante rubro-negro levou 20 jogadores para a decisão. O Vitória tem a vantagem do empate para se classificar diante do Nova Iguaçu.



A delegação seguiu em voo direto para o Rio de Janeiro e, por conta da logística da viagem, os jogadores não irão treinar. A comissão técnica programou somente uma ativação no final da tarde, nas dependências do hotel.

Programação:

A programação no dia do jogo ficou assim estabelecida pela comissão técnica:

9 horas – Limite para o café

11h30 – Almoço

12h30 – Preleção

13 horas – Saída para o estádio