Com retorno de Léo Gamalho, Condé avalia mudar esquema tático

Após sequência invicta, o Vitória perdeu para o Londrina na última segunda-feira, 7, e viu o Sport assumir a liderança da Série B de forma isolada. Foram quatro vitórias e um empate em cinco rodadas, mas o tropeço diante do time da zona de rebaixamento escancarou problemas ofensivos da equipe comandada por Léo Condé.

O treinador, inclusive, vai poder contar com o centroavante Léo Gamalho, que cumpriu suspensão, e avalia mudar o esquema tático. A formação com três zagueiros, que ajudou a conquistar a sequência invicta, evidenciou a carência na criação de jogadas.

“Vamos avaliar [a mudança do esquema]. A gente está sempre avaliando e tentando fazer o Vitória melhor, tanto em termos individuais quanto em plataforma de jogo. Quando dá certo tentamos manter, e aquilo que não funciona vamos buscar solução. É o que nos resta neste momento. Agora é recuperar os atletas e, depois, montar a equipe para o jogo contra o Ceará”, disse o técnico em entrevista coletiva após a derrota para o Londrina.

“Nesse momento temos que ter calma. Não podemos achar que está tudo errado. Assim como quando a gente ganhou e não achamos que estava tudo certo. Avaliar onde a gente pecou e acertou e fazer as correções. Estamos a três pontos do líder e três na frente do quinto colocado. A competição está embolada, e nos colocamos na briga pela parte de cima, muito em razão do que fizemos até aqui”, concluiu Condé.

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 13, contra o Ceará. O confronto da 23ª rodada está marcado para as 18h, no Barradão, em Salvador. Após 22 jogos, o Rubro-Negro ocupa a segunda posição com 41 pontos, três a menos que o líder Sport.