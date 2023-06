Com trabalhos táticos, Vitória encerra preparação para pegar o Ituano

Na tarde desta sexta-feira, 1, o elenco do Vitória concluiu as atividades de preparação mirando o jogo contra o Ituano, válido pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes de irem a campo, os atletas se reuniram com a comissão técnica e trocaram informações do adversário e traçaram a estratégia do jogo. Em seguida, o aquecimento com o preparador física Diogo Kami Mura.

Na sequência, Léo Condé exibiu no quadro magnético a estratégia a ser executada na atividade de ordem tática com os onze iniciais. O restante do elenco aprimorava finalizações com os assistentes técnicos Renato Negrão e Ricardo Amadeu.

Condé promoveu ajustes de marcação e aprimorou bolas paradas e ações ofensivas. Depois, um treino de organização posicional. Ao final, treino técnico em campo reduzido.

Foram convocados 24 jogadores para a partida. As novidades na lista são o goleiro Thiago Rodrigues, que se torna opção pela primeira vez após se recuperar de lesão no joelho, os atacantes Zé Hugo, afastado por conta de um abscesso dentário e o atacante uruguaio Nicolas Dibble.

Lucas Arcanjo treinou a parte junto com os outros goleiros e todos estão aptos a jogar. O técnico Léo Condé ainda não decidiu quem será o titular contra o Ituano.

O time só será definido momentos antes da bola rolar. A tendência é que o Vitória vá a campo com Lucas Arcanjo (Thiago Rodrigues); Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Wellington Nem; Osvaldo, Zé Hugo e Tréllez.

O jogo contra o Ituano está marcado para esta sexta-feira, 2, às 21h30, no Barradão. O Leão da Barra lidera a segundona, com 19 pontos somados em nove jogos disputados.