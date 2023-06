Condé avalia vitória sobre o Tombense: "Poderia ter sido mais fácil"

O Vitória fez 2 a 1 sobre o Tombense, na noite desta terça-feira, 6, em jogo válido pela 11ª rodada da Série B. Wellington Nem e Tréllez marcaram para o Leão, que engatou uma sequência de quatro jogos sem perder na competição.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé reconheceu que sua equipe chamou o adversário para cima nos minutos finais e dificultou um jogo que poderia ser mais fácil.

“Infelizmente, no final do jogo, a gente acabou atraindo a equipe deles para nosso campo e teve dificuldade na saída. Acabou complicando um jogo que poderia ter sido mais fácil. De qualquer forma, vitória muito importante em uma competição tão difícil como a Série B”, disse o treinador.

Apesar do sufoco, o time conseguiu sair com o resultado positivo e o comandante rubro-negro avaliou que no geral, o Vitória foi melhor e mereceu sair com os três pontos.

“Jogo bem característico de Série B. Muito disputado, muito equilibrado, que se alternou. Em alguns momentos o Vitória foi melhor, em outros o adversário teve volume de jogo. A gente teve dificuldade com o campo no começo, mas começou a se assentar na partida, encaixar contra-ataques, criar oportunidades de gol”, afirmou o técnico.

“...mas saio bastante satisfeito. O jogo não é feito de 20 minutos finais, é feito de um todo. E nesse todo o Vitória foi merecedor”, concluiu Condé.

Agora o Vitória retorna a Salvador, onde enfrenta o Criciúma, no Barradão. A partida é válida pela 12ª rodada da Série B e está marcada para as 18h, de domingo, 11.