Condé diz que lesões “atrapalharam”, mas vê o Vitória “merecedor”

O Vitória venceu a Chapecoense por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, 24, em partida da 19ª rodada da Série B e se consagrou campeão simbólico do primeiro turno. O gol salvador foi marcado por Léo Gamalho aos 42 minutos da etapa final.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé disse ter sido surpreendido pela forma como a Chapecoense entrou em campo e explicou os ajustes feito no decorrer da partida para neutralizar os pontos fortes do adversário.

“Primeiro é difícil entender como a Chapecoense tem pontuação tão baixa, boa equipe, bem treinada. Eles surpreenderam na formação, com três zagueiros, e o Nazário passou a trabalhar por dentro, Pavani na organização da saída de bola… A gente observou isso, ajustou nos minutos finais do primeiro tempo, mas no intervalo melhoramos marcação, entrada do Rodrigo, liberando Dudu para segundo volante. Entrada do Matheusinho deu controle do jogo, faltou mais calma no penúltimo passe, poderia ter feito melhor escolha no passe”, avaliou o treinador.

“Mas no segundo tempo a gente foi merecedor. E o gol não saía, ficamos ansiosos e quase sofremos o gol. Mas que bom que fizemos o gol, bom cruzamento do Mateus para o Léo. Conseguimos vencer um jogo tão difícil e terminar em primeiro lugar”, continuou.

Condé também lamentou as lesões de Felipe Vieira e Osvaldo, ambos substituídos ainda no primeiro tempo. Ele precisou segurar a quinta e última substituição para não correr o risco de ficar com um jogador a menos no fim do jogo.

“Atrapalhou bastante fazer duas substituições por lesão. No intervalo tive que fazer duas mudanças e postergar ao máximo a última. Teve que ter cuidado para colocar o Zé Hugo, não dava pra mexer antes dos 25 minutos para não correr risco de terminar com um jogador a menos. A gente lamenta pelas lesões, tomara que não seja nada grave, mas convivemos com isso”, explicou o comandante.

Agora o Vitória reencontra a Ponte Preta, adversária da estreia da Série B. Dessa vez, o jogo da 20ª rodada será realizado no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e está marcado para as 18h de domingo, 30.