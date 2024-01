Condé enaltece reforços e espera boa temporada no Vitória em 2024 | A TARDE

O Vitória irá começar sua trajetória na temporada 2024 nesta quarta-feira, 17, contra o Jacuipense, às 19h15, na Arena Valfredão, pela estreia no Campeonato Baiano. Após a conquista da Série B, seu primeiro título nacional, a equipe precisa quebrar outra escrita: são cinco anos sendo eliminado na primeira fase do estadual. Em sua primeira entrevista coletiva, Léo Condé falou sobre a montagem do elenco, que espera um bom desempenho no ano.

“A gente teve a chegada de atletas importantes nesse momento, o clube se movimentou bastante dentro das suas condições, eu acredito que conseguiu trazer sim boas peças para esse início de temporada, mas eu acho que o principal reforço do clube foi conseguir manter a base da equipe do ano passado, a gente sabe a dificuldade que os então a vitória, a direção se esforçou, conseguiu manter a base, principalmente desde. Equipe titular ali, então a gente fica feliz assim com a chegada de novos jogadores, mas estou mais assim, o que me deixa mais esperançoso ainda de fazer um bom início de temporada é realmente em razão de ter mantido uma base vencedora”, disse inicialmente o comandante rubro-negro.

Léo Condé ressalta que a equipe teve pouco tempo para treinamentos e que o time deverá ter dificuldades na parte física. Ele revelou que participou da montagem do elenco e sugeriu a direção a contratação de dois jogadores por posição. O treinador elogiou o grupo montado e acredita que a diretoria irá analisar o mercado para eventuais transferências.

“A expectativa nossa realmente é iniciar o ano bem, iniciar da melhor forma possível. É claro que é uma temporada que o clube tem quatro competições pela frente, competições importantes, de volta a série A do Brasileiro, uma Copa do Brasil onde, em razão do título, a vitória já entra na terceira fase da competição, mas temos sim agora de início o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste. Então a gente espera sim iniciar bem a competição, é claro que a gente sabe que a gente vai sofrer um pouquinho, ter um pouco de dificuldade, pelo pouco tempo que a gente teve de preparação. Então, a gente sabe que vai ter um campeonato pesado pela frente, mas a gente espera sim classificar o Vitória para as finais da competição e a partir do momento que você classifica para as finais, a expectativa sim de conquista. Em relação às contratações, a ideia que eu passei para a direção é a gente ter dois atletas de um bom nível para cada posição. O clube trouxe, também a gente já tem uma base do ano passado que ajuda bastante. Mas tem algumas coisas que fogem do treinador, o clube com certeza vai ficar sempre atento ao mercado, em cima de uma boa possibilidade do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro, de alguma contratação pontual para frente, mas acho que para iniciar a temporada hoje nós temos já um grupo bastante interessante”, avaliou.

“Acho que o mais importante de você iniciar a temporada é você já ter uma equipe base montada. Nós temos. Eu acho que o que a gente vai ter de dificuldade, eu acredito, é que a gente teve 12, 13 dias de trabalho, muito pouco, para deixar eles bem condicionados. Estamos recebendo aqui no clube o Alejandro, Everaldo, o Luan, que chegou ontem. Então teve atletas que chegaram desde o primeiro dia. Então uma base de equipe a gente já tem, tem sim alguns atletas, espero que eles possam, dentro dos jogos, apresentar aquilo que eles vêm apresentando no dia a dia de treinamento, que eu acho que chegaram aqui no nível um pouquinho mais avançado, caso do William Volante que estava jogando quase todos os jogos pelo Goiás, chegou bem no nível físico bom, o PK [Patric Calmon] também chegou numa condição boa para talvez iniciar jogando, o próprio Caio Dantas que também estava jogando a Série B, pelo Vila Nova, fez quase todos os jogos finais, então isso faz conta também para você é colocar o atleta desde o início. Os atletas chegaram ainda um pouco abaixo, ver que é um pouquinho mais de tempo, talvez possa até jogar, mas um pouco menos”, explicou.



Um das contratações mais badaladas foi a do meia Luan, que foi recepcionado com festa pela torcida. O treinador acredita na qualidade do jogador e espera entendê-lo, para que tenha uma performance melhor do que a dos últimos anos. Condé ressalta que além de qualidade, o atleta precisa entregar o algo a mais.

“Agora é claro que o Luan é um jogador que. Que performou muito bem na temporada 2016 e 2017 pelo Grêmio, Seleção Olímpica, foi considerado um dos principais jogadores da América do Sul naquele momento, e depois, por uma situação, outras coisas não aconteceram, não conseguiram continuar performando. Então, o clube hoje recebe esse jogador, a gente vai entender, tentar entender o que aconteceu, e onde que a gente pode ajudar ele e onde que ele pode nos ajudar. Só o dia a dia mesmo que vai mostrar, às vezes vem muita questão, extracampo, mas às vezes, de repente, também é dentro de campo, uma situação outra do ponto de vista físico, técnico, então é um jogador que tem muito talento. A gente sabe que só o talento também não resolve. Tem que ter a entrega, a dedicação, e isso eu acho que foi algo que a gente criou assim, um grupo com uma unidade muito grande, e naturalmente a partir do momento que você tem um time competitivo. Como uma unidade boa, o talento naturalmente vai aparecendo. É isso que a gente espera não só do Luan, como vários outros jogadores que foram contratados, que também são jogadores de boa qualidade”, comentou.

