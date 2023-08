Condé reconhece atuação ruim no Sul: "Fizemos um jogo bem abaixo"

Fora de casa, o Vitória não resistiu e perdeu para o Londrina por 2 a 0, em jogo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro baiano perdeu uma invencibilidade de cinco jogos e viu a distância para o líder Sport aumentar, para três pontos. Agora, o time ocupa a segunda colocação, com 41 pontos ganhos. O técnico Léo Condé admitiu um jogo ruim da equipe no Paraná.

"A gente não tem como negar que fizemos um jogo bem abaixo. Foi um conjunto de situações que nos levaram à derrota. O campo não facilitou, alguns jogadores estavam num dia pouco inspirado e tivemos algumas oportunidades no início que poderiam ter mudado a história do jogo. Fomos dando espaços para o adversário, que aproveitou as chances. Tentamos mudar no intervalo, com mais cuidado na saída de bola. Faltou agredir a última linha defensiva deles. Não voltamos bem no segundo tempo, sofremos um gol que a gente tem sofrido pouco de bola parada. Quando começamos a ter mais controle do jogo, a gente sofreu mais um gol de bola parada que atrapalhou nosso poder de reação. Agora é reestruturar e trabalhar bastante para a próxima partida", resumiu o treinador.

Com o esquema com três zagueiros mais uma vez montado, a equipe não teve poder de criação no primeiro tempo. Condé só promoveu mudanças a partir dos 14 minutos e coincidentemente, quando o adversário fez o primeiro gol. Ele foi questionado pela demora nas substituições.

"A gente tem momentos que precisa mudar as peças e às vezes temos que mudar atitudes e posicionamento. Eu entendi que tínhamos que mudar o posicionamento. Infelizmente, não conseguimos bloquear uma jogada de bola parada que comprometeu tudo. A partir dali tivemos que buscar novas situações e partimos para as mudanças de peças", comentou.

"Acho que a gente teve alguns momentos que não reagimos na competição, mas em outras situações mostramos poder de reação, sim. Viramos contra o Sampaio Corrêa, empatamos contra a Ponte Preta depois de sair perdendo… Temos que ter sabedoria nesse momento e não criar tempestades. É claro que nos incomoda perder o jogo, mas temos que buscar soluções para a próxima partida sem ficar apontando erros de um ou de outro", completou.

Com as entradas de Zé Hugo e Giovanni Augusto, a equipe passou a atuar com três atacantes. Apesar da tentativa, o time não apresentou um bom futebol e foi superado pelo Londrina. O treinador diz que pode repensar uma mudança na formatação tática na equipe.

"Vamos avaliar. A gente está sempre avaliando e tentando fazer o Vitória melhor, tanto em termos individuais quanto em plataforma de jogo. Quando dá certo tentamos manter, e aquilo que não funciona vamos buscar solução. É o que nos resta neste momento. Agora é recuperar os atletas e, depois, montar a equipe para o jogo contra o Ceará", revelou.

Com o revés no Sul, o Vitória agora é o segundo colocado na classificação geral, com 41 pontos somados, três a menos que o líder Sport, que lidera a Segundona com 44. A equipe fará dois jogos seguidos em casa. O primeiro deles será contra o Ceará, marcado para o próximo domingo, 13, às 18h, no Barradão.