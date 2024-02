Condé se diz satisfeito com atuação do Vitória: "Futebol convincente" | A TARDE

O Vitória derrotou o ABC por 3 a 1 pela Copa do Nordeste, na noite do último sábado, 10, e voltou a vencer após três partidas. Osvaldo, Caio Vinícius e Willian Oliveira marcaram para o Leão da Barra. Após o jogo, o técnico Léo Condé concedeu coletiva de imprensa e destacou a eficiência da equipe e ressaltou a marca expressiva do time que competou 16 jogos da equipe sem perder no Barradão.

"A gente fica feliz da equipe conseguir vencer e apresentar futebol convincente. A gente teve o controle do jogo praticamente em toda a partida. O adversário só ofereceu perigo em transições e jogadas de bola parada. Tirando isso a gente teve controle do jogo, conseguimos criar um jogo bastante consistente. Como eu falei, a gente teve dificuldade de jogar nos campos do interior. Mas não é só a questão do Barradão, tem muito mérito dos jogadores. Já são várias partidas que a equipe corresponde bem, são 16 jogos", disse inicialmente.

Condé voltou a creditar que as más atuações da equipe nas últimas partidas foi devido aos gramados ruins. Ainda sobre o jogo do ABC, os meio-campistas da equipe tiveram bom desempenho. Condé explicou sobre a estratégia de jogo aplicada no confronto.

"Vocês acompanham a gente já faz tempo, é só ter boa vontade de analisar quando tem condições de desenvolver certas situações ou não. Claro que não é só o campo, tem dias que os jogadores não estão bem, que o adversário consegue neutralizar nossas principais jogadas, que o jogo não flui. Mas a ideia de jogo, quem acompanha sabe que a gente consegue baixar as linhas para sair rápido de trás em alguns momentos. Hoje, o Willian foi muito importante. Estudamos o ABC e sabíamos que iria ser importante o Willian trabalhar nas costas dos jogadores de marcação dele. Com essa quebra a gente tinha espaço pelo meio. Então, são situações que dependem do jogo, mas a gente sempre tem essa ideia de trabalhar com triangulações pelo lado do campo e também desenvolver outras coisas dependendo do jogo. É com o tempo tentar ter essa alternância de jogadas, é o que todo treinador busca, uma equipe equilibrada", completou.

Condé comentou sobre a punição aplicada ao volante Dudu, que se envolveu numa confusão dentro de um camarote no Carnaval de Salvador.

"A gente lamenta muito pelo ser humano. Deixar claro para o torcedor que a gente tem um grupo de atletas fantástico. Nesse um ano que eu estou aqui a gente nunca teve problemas no aspecto disciplinar, todos são muito focados. Foi uma questão extracampo. Mas de qualquer forma é um atleta, é ruim para imagem dele, ruim para imagem do clube. Então o clube tomou a decisão da multa e de afastar. Naturalmente vamos tentar ajudar e conversar, porque antes do atleta vem o ser humano. Mas não é nenhum garoto. Tem que aprender com os erros e amadurecer. No momento oportuno vamos conversar com o atleta e junto com a direção tomar a melhor decisão possível", respondeu.

O Leão da Barra volta a campo na próxima quarta-feira, 14, às 21h30, quando encara a Juazeirense, no Adauto Moraes, pela 3ª rodada do Nordestão. O treinador possivelmente coloque uma equipe alternativa para o jogo no Norte do estado.

"A gente está avaliando, vai ser uma viagem muito desgastante. A tabela deixou os jogos muito próximos, e o clube não conseguiu ir de avião. Não tem passagem. A gente se mobilizou, mas não conseguiu. Então vamos ter que ir de ônibus, viajar quase que terça-feira o dia inteiro, jogar quarta e voltar de viagem na quinta. Infelizmente, o que a gente ganhou pelo título foi essa tabela aí de estadual e Copa do Nordeste. Vamos tentar superar essas dificuldades. Vamos analisar a condição dos jogadores na segunda-feira. Mas vamos, sim, com uma equipe competitiva na quarta-feira, vamos tentar fazer o resultado. Mas não podemos deixar de olhar o jogo de domingo, que tem uma importância muito grande", concluiu.