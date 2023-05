Condé valoriza resultado do Vitória e exalta Arcanjo: "Grande defesa"

O Vitória recebeu o CRB no Barradão, na noite desta quarta-feira, 24, em confronto da 8ª rodada da Série B. Com gol solitário de Wagner Leonardo, no último minuto, o Rubro-Negro voltou a vencer e se mantém na ponta da tabela da segunda divisão.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé analisou a partida, exaltou o goleiro Lucas Arcanjo e valorizou o resultado. "A gente sai muito feliz pelo resultado positivo, mas gostaria de construir de uma forma mais tranquila. No primeiro tempo a gente estava muito afoito, querendo resolver de qualquer maneira, com muita ligação direta. Ficamos muito afastados e perdemos a segunda bola. Com isso, a equipe deles ganhou confiança no jogo e criou dificuldade. Poderiam ter aberto placar se não fosse o Lucas", disse o comandante.

Condé não gostou do que viu na primeira etapa e decidiu fazer mudanças no intervalo. "No intervalo a gente ajustou, pedi para jogar mais próximo, ter paciência com a bola e ser agressivo na marcação. A partir do momento que diminuímos o espaço deles, principalmente no Anselmo Ramon, conseguimos fazer um segundo tempo muito bom. Poderíamos ter feito o gol um pouco antes. Criamos situações para isso. Naturalmente que eles também tiveram chances. É uma equipe experiente", afirmou o treinador.

O técnico também explicou o retorno de Marco Antônio ao time, novamente como volante, e elogiou o trabalho do departamento médico do clube na recuperação do atleta. "Desde que eu adaptei ele para jogar de volante, ele se sente bem ali, me agradou muito. Ele jogou contra a Ponte Preta e foi muito bem. Infelizmente teve a lesão. Quero parabenizar o departamento médico pelo trabalho de recuperação dos atletas. Fiz a opção dele hoje porque ele voltou muito bem", comentou o treinador.

Por fim, o comandante rubro-negro elogiou a partida de Wellington Nem e disse que não vai desistir de nenhum jogador. "Eu sabia que o Wellington Nem ia ter oportunidade em algum momento, e teve hoje. Não vamos desistir de ninguém. No ataque podemos precisar jogar com quatro atacantes outras vezes. Matheusinho pode jogar pelo meio e pela ponta, como faz Everton Ribeiro no Flamengo", concluiu Condé.

O próximo compromisso da equipe comandada por Léo Condé é neste sábado, 27, contra o Avaí. A bola rola a partir das 17h30, no estádio da Ressacada, em jogo da 9ª rodada da Série B.