Copa SP: Delegação do Vitória chega a capital paulista nesta terça, 2 | A TARDE

Nas primeiras horas desta terça-feira, 2, a delegação do Vitória desembarcou na capital paulista para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os Leõezinhos já se encontram concentrados em um hotel.

Antes da estreia na Copinha, o Rubro-Negro fará os últimos ajustes na estrutura do Centro de Treinamento da divisão de Base do Palmeiras, localizado Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na grande São Paulo. O técnico Laelson Lopes comandou a preparação em Salvador nos ultimos dias.

As 128 equipes estão divididas em 32 grupos, onde se enfrentam dentro das chaves em turno único, com as duas melhores avançando a fase eliminatória que, em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.

No grupo 30, o Vitória estará sediado na capital paulista e terá pela frente o Picos-PI, CSA-AL e Ibrachina-SP. A estreia contra os piauienses está agendada para a próxima quinta-feira, 4, às 11h. Os jogos serão realizados na Arena Ibrachina.

Confira os relacionados do Vitória para a Copinha 2024

Goleiros: Davi Barbosa, Arthur e Ezequiel

Laterais: Braian, Matheus Souza, Paulo Roberto, Pedro Henrique, Riquelme e Cauã

Zagueiros: Luiz Ricardo, Jadson, Renato Victor e Andrei

Volantes: Edenílson, José Breno, Jobert, Erick Soares e Vinícius

Meias: Hugo, Raí Júnior, Thiago e Fábio Soares

Atacantes: Alexandro, Lawan Kennyd, Kauan, Manoel, Luis Miguel, Rodrigo Dias, Ryan e Marcos Cabrobó