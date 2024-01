Coritiba afirma que tem negociação em andamento com o meia Daniel Jr | A TARDE

A novela sobre a contratação do meia Daniel Jr. segue indefinida. Uma das partes envolvidas na negociação, o Coritiba se pronunciou oficialmente sobre a situação. O CEO da SAF do Coritiba, Carlos Amodeo, concedeu entrevista a imprensa nesta terça-feira, 16, e confirmou que a negociação com o Cruzeiro e o jogador estão em curso.

Conforme o gestor, a troca de documentos para a concretização do empréstimo já foi feita com o Cruzeiro e que está tudo certo com o jogador e o estafe que cuida de sua carreira.

“Iniciamos a troca de documentos e estamos aguardando que todas as transações relacionadas a esses ajustes contratuais sejam realizados, que os documentos assinados sejam enviados para que a gente possa então dar continuidade na contratação do atleta", iniciou.

“Da parte do Coritiba tudo aquilo que nós combinamos com o Cruzeiro está de pé. Tudo aquilo que o atleta e o seu staff deram o OK está de pé. Agora, esperamos que aquilo que foi acordado seja cumprido. Fora isso, não posso me manifestar mais”, completou Amodeo.

O Coritiba superou o Vitória na negociação e chegou a acertar o empréstimo de Daniel Jr. por um ano. O Alviverde cederia ao Cruzeiro o atacante Whalacy, de 17 anos, com valores fixados em relação aos direitos econômicos.

Em entrevista coletiva, Fábio Mota, presidente do Vitória, afirma que o jogador quer vir para o rubro-negro baiano e que já acertou a compra dos 50% dos direitos junto ao Cruzeiro. O impasse segue, pois o time mineiro quer seguir com as tratativas iniciadas junto ao Coritiba.