Coritiba nega proposta do Vitória por meio-campista argentino | A TARDE

A diretoria do Coritiba rejeitou a proposta do Vitória pelo meia Marcelino Moreno. De acordo com publicação do site ge.globo, o rubro-negro ofereceu R$ 5 milhões de reais ao Coxa, que só topa negociar por 3 milhões de dólares, o equivalente a R$ 14,6 milhões convertidos para a nossa moeda.

Além das condições impostas pelo Alviverde, quem adquirir o jogador argentino também deve assumir uma dívida de 1,5 milhão de dólares, cerca de R$ 7,3 milhões, que o Coritiba tem com a Liga de futebol norte-americana (MLS), desde quando comprou o jogador.

O meia está valorizado no mercado. O Bahia também demonstrou interesse em contar com os serviços de Marcelino Moreno. Outro clube que realizou consulta pelo jogador foi o Botafogo. Corinthians e Santos são outros clubes que cobiçam o jogador argentino.

Argentino de San Martin, Damián Marcelino Moreno tem 29 anos e começou sua carreira no Lanus. Em seu país, passou pelo Talleres e retornou a sua equipe formadora, onde ficou por quatro temporadas. Desde 2020 defendeu o Atlanta United, dos Estados Unidos.

Moreno chegou ao Coritiba no início da temporada. Devido as boas atuações, a equipe adquiriu 70% dos direitos do jogador junto ao clube norte-americano por 1,5 milhão de euros, o equivalente a R$ 7,1 milhões. No Coxa, ele atuou em 45 oportunidades, sendo 12 pelo Campeonato Paranaense, dois pela Copa do Brasil e 31 pelo Brasileirão, com dois gols e quatro assistências.