Diante do Criciúma, Vitória tenta vencer algozes do primeiro turno | A TARDE

O Vitória vem fazendo uma excelente campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Após enfrentar diversas crises, renascer no ano passado e viver a tragédia que foi o primeiro trimestre, nem mesmo o mais otimista dos rubro-negros esperava números tão grandiosos: líder durante 19 das 30 rodadas disputadas, melhor mandante, a equipe que mais venceu e com um dos melhores saldos de gol.

Muito próximo do acesso, como 58 pontos e sete de diferença para o quinto colocado, o time baiano terá desafios difíceis nas próximas rodadas. Ainda sem triunfos sobre times que venceram os duelos no primeiro turno, o Leão vai enfrentar o Criciúma, hoje, às 18h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 31ª rodada, buscando superar o seu último tabu importante na Série B com um adversário direto.

O Rubro-Negro vai encarar uma sequência de cinco jogos, que tem, no caminho, além do Tigre, o Guarani, o Juventude e o Vila Nova – todos superaram o clube baiano no turno inicial do campeonato e estão brigando por vaga na Série A no ano que vem. Acabar com esse tabu será, portanto, fundamental para conquistar o acesso e seguir lutando pelo título nacional.

Em entrevistas coletivas, o técnico Léo Condé tem repetido, como mantra, que a equipe deve manter a concentração e pensar “jogo a jogo”, um passo de cada vez. O foco dos trabalhos da semana foi a equipe catarinense, que passa por momento delicado, perdeu três, empatou uma e ganhou outra das últimas cinco partidas, mas tem uma campanha consistente, precisa vencer para se manter em boas condições da disputa pelo acesso e conta com uma das torcidas mais presentes no estádio durante o campeonato, que vem enchendo o Majestoso.

Por outro lado, o Criciúma entra em campo para duelar com o Rubro-Negro pressionado. O time tem 48 pontos, dez de diferença para o Leão, e ocupa a nona colocação após os resultados das partidas que já ocorreram na rodada. Dois concorrentes diretos que procuram entrar no G-4, o Mirassol e o Atlético Goianiense venceram seus jogos da rodada. O time conta com o mando de campo para buscar o triunfo e se recuperar na tabela.

Para a partida, o técnico Léo Condé, do Leão, deve manter a mesma base defensiva da equipe que venceu o Tombense, no Barradão, com os zagueiros Wagner Leonardo e Camutanga, o lateral Edson Lucas e os volantes Dudu e Rodrigo Andrade. Já Yan Souto, que jogou improvisado na lateral-direita, deve ceder o lugar para Railan, que é da posição e se recuperou de contusão.

Time reforçado

As novidades entre os relacionados são o meia Giovanni Augusto, que ficou ausente da equipe durante quase dois meses por conta de uma lesão na costela, que chegou a gerar um pneumotórax, e o lateral Felippe Borges, contratado na última janela de transferências e que ainda não entrou em campo em partida pelo clube. A tendência é que ambos fiquem no banco, mas Giovanni deve reforçar o time ao longo do jogo. Já os desfalques são o lateral-direita Zeca, capitão do time, e o volante Matheus Trindade, os dois ainda no departamento médico tratando de lesão muscular.

O atacante Matheusinho, que vem jogando de camisa 10 e foi decisivo no jogo contra o Tombense, marcando um golaço, será o titular da equipe. No ataque, o trio também deve ser o mesmo, com Iury Castilho na ponta esquerda, Léo Gamalho de centroavante e Osvaldo atuando como ponta pelo lado direito.

Se vencer o Criciúma, o Rubro-Negro entra na casa dos 60 pontos e soma 61. Fica muito perto do acesso faltando ainda sete rodadas, uma situação de alto conforto. Para isso, terá que superar não apenas o Tigre e o frio, mas um clima adverso de chuva, com risco de enxurradas e alagamentos, segundo a Defesa Civil local. Mas o Leão já demonstrou força para acabar com o seu último tabu e ficar muito próximo do seu principal objetivo na temporada.

FICHA TÉCNICA:

Criciúma x Vitória - 31ª rodada do Brasileirão Série B

Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma-SC, às 18h

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Luis Carlos de França Costa

Criciúma - Gustavo; Cristovam, Rodrigo Fagundes, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Arilson, Felipe Mateus, Jonathan e Marquinhos Gabriel; Fabinho e Eder. Técnico: Cláudio Tencati

Vitória - Lucas Arcanjo; Railan (Yan Souto), Camutanga, Wagner Leonardo e Edson Lucas; Rodrigo Andrade, Dudu e Matheusinho; Osvaldo, Iury Castinho e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé