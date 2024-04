Diretor do Grêmio confirma acerto de zagueiro do clube com o Vitória | A TARDE

O Vitória tem acerto encaminhado com mais um jogador para a disputa do Brasileirão da Série A, que começa na próxima semana. O zagueiro Bruno Uvini, de 32 anos, que estava no Grêmio, deve desembarcar na Toca do Leão nos próximos dias.

A informação foi confirmada pelo próprio diretor de futebol do Grêmio, Antônio Brum, em entrevista coletiva concedida neste sábado, 6, após a conquista do título do Campeonato Gaúcho.

"Sobre o Bruno também não tem o que falar, é um cara que veio até num caráter de aposta lá atrás, mas é um cara impressionante no dia a dia. A liderança dele foi muito importante para a gente e realmente tem uma situação agora da sair (para o Vitória), que vai ser bom para o clube, para o Grêmio, para o jogador também [...] A gente certamente deve ir ao longo da temporada ou promover alguém da categoria de base para que a gente possa completar essa série do Bruno", disse Brum.

Revelado pelo São Paulo, o zagueiro foi vendido muito cedo para o futebol italiano, onde jogou no Napoli e no Siena. Ele também chegou a voltar para o Santos, mas foi negociado novamente para o exterior, onde jogou no futebol holandês, árabe e japonês.

Uvini voltou ao Brasil ano passado, para defender o Grêmio, onde disputou 32 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Na atual temporada, ele fez apenas quatro jogos com a camisa do tricolor gaúcho.