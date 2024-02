“Dominamos o jogo”, destaca Fábio Mota após vitória no clássico | A TARDE

Após o final do jogo, o presidente Fábio Mota foi um dos emocionados com o resultado. Isso porque como ele é o gestor do clube, a torcida vinha questionando bastante o desempenho da equipe até aqui na temporada, mas depois do Ba-Vi deste domingo, 18, que o Vitória venceu por 3 a 2, de virada, Mota celebrou bastante.

"O nosso primeiro adversário de Série A. Pra gente era um teste para esse equipe que montamos para o início do ano e acho nós fomos aprovados. Não só vencemos, como merecemos vencer. Dominamos o jogo", destacou o presidente.

Além disso, Mota frisou que quando o campo é bom, a equipe joga bem. A declaração foi feita pois a torcida estava incomodada com o modo que o Vitória vinha jogando contra adversários menores, que possuem gramados inferiores.