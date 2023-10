Dudu chora ao saber que seguirá no Vitória: "estou sendo muito feliz" | A TARDE

O volante Dudu protagonizou um momento emocionante no podcast do Vitória, na noite de quarta-feira, 18. Ao saber, pelo apresentador Flankel Lima, que seria comprado pelo clube baiano, o jogador de 24 anos foi às lagrimas.

Durante a transmissão do programa, o apresentador recebeu um comunicado do presidente do Rubro-Negro, Fábio Rios Mota, que confirmava a aquisição do jogador em definitivo. Além dele, Iury Castilho e Edson Lucas também permanecem.

"Dudu, manifestamos hoje ao Volta Redonda que vamos exercer a opção de compra. O Iury Castilho compramos do Cuiabá e o Edson Lucas está com o passe estipulado na data certa e a ideia é também exercer a compra em definitivo", informou Flankel.

Após terminar de ler o comunicado, o apresentador perguntou para Dudu qual era o sentimento de seguir em definitivo no Vitória. Visivelmente emocionado, o jogador agradeceu a oportunidade e reiterou a felicidade de estar no clube.

"Espero que dê certo. Foi uma luta muito grande para mim e minha família, sempre foi muito difícil [...] Quero desejar toda honra e glória a Deus. Estou sendo muito feliz e espero que dê certo", disse o jogador às lagrimas.

Dudu chegou ao Vitória na janela de meio de temporada. Até o momento, foram 15 jogos com a camisa do Leão, mas foi o suficiente para cair nas graças da torcida e ganhar a titularidade na equipe do treinador Léo Condé.

Iury Castilho e Edson Lucas

Também titular do time de Léo Condé, Castilho também se tornou querido pela torcida rubro-negra. Contratado para ser centroavante, o jogador ganhou a vaga de José Hugo pela ponta esquerda e tem correspondido à altura. Nas 12 partidas que disputou, foram três gols.

Uma das contratações mais recentes do time, Edson Lucas ganhou a posição da lateral-esquerda após lesão de Felipe Vieira e a queda de rendimento de Marcelo. Desde então, foram quatro jogos, todos como titular.

Vídeo:





Reprodução | TV Vitória