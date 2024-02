“É uma partida diferenciada”, diz Wagner Leonardo sobre o Ba-Vi | A TARDE

Peça importante do elenco rubro-negro desde a conquista do título da Série B de 2023, o zagueiro Wagner Leonardo vai disputar seu primeiro Ba-Vi com a camisa do Vitória. Ele fala das suas expectativas para a disputa deste clássico, marcado para domingo, 18, às 16h, no Barradão, pela 7ª rodada do Baianão.

“É um dia muito importante, um clássico muito importante e a gente acredita que em uma partida de 90 minutos é muito difícil você seguir somente uma estratégia, porque dentro de 90 minutos podem acontecer variações. É sim uma estratégia que a gente pode utilizar, dentre outras temos trabalhado na semana para que a gente possa surpreender o adversário”, disse o zagueiro.

Perguntado se rola muita resenha e conversas sobre o clássico entre os jogadores, Wagner reconhece que sim e do nível de expectativa que uma partida desse nível proporciona.

“A gente conversa muito e sabe que não se pode tratar como uma partida normal. É uma partida é diferenciada e importante por tudo que envolve. A tradição dos times, de torcida. É um clássico que para a cidade. A gente sabe que desde que virou o ano praticamente, começou a Copa Nordeste, o Campeonato Baiano, mas o que se fala mais é o dia 18 de fevereiro. Sabemos que existe uma grande responsabilidade e nós estamos trabalhando para a gente poder entregar o nosso melhor dentro de campo”, explicou.

Em 2023, o técnico Léo Condé atuou com dois e três zagueiros, variando as formatações de jogo. Para o Ba-Vi, a possibilidade existe. Wagner Leonardo diz que não tem preferência por formação e que prefere se adaptar ao modelo de jogo proporcionado pelo treinador.

“Acredito que você, falando, pontuando uma preferência, você acaba se limitando. Então, a gente tem que estar preparado para qualquer sistema de jogo, porque cada treinador tem uma característica. O mundo do futebol você vai trabalhar com muitos clubes e com muitos treinadores, e às vezes a situação faz com que você altere o sistema de jogo. Como aqui a gente trabalha com três zagueiros também, trabalhamos com dois zagueiros, então eu não posso me limitar a preferir jogar de uma maneira ou outra. Tenho que me adaptar ao que o treinador pedir para que eu possa empenhar, ter uma melhor performance para o clube, gerar um retorno muito grande para o clube. Não tem que ter uma preferência e sim me adaptar o melhor possível do que o treinador pedir para que a gente possa ajudar o clube”, comentou.

Dupla de zaga rubro-negra, Wagner Leonardo e Camutanga é sinônimo de segurança defensiva. Essa é a terceira temporada em que os jogadores atuam juntos. Antes, trabalharam no Náutico.

“E quanto ao Camutanga, realmente é uma parceria que não vem de hoje, a gente já está indo para a terceira temporada juntos, então a gente se conhece muito, então a gente tem um baita de entrosamento, então eu acredito que isso faz com que a gente corte caminhos dentro de campo por se conhecer, a gente sabe onde um vai estar, quando um vai precisar de uma cobertura, quando não vai precisar. Essa parceria e o conjunto que faz, quanto mais tempo você joga junto, mais você consegue aderir a entrosamento e fazer com que isso gere mais retorno para o clube”, declarou Wagner.