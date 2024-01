Em coletiva, Fábio Mota confirma as contratações de Luan e Everaldo | A TARDE

Durante o evento de apresentação da transmissão do Campeonato Baiano na manhã desta sexta-feira, 12, o presidente Fábio Mota confirmou a contratação do atacante Everaldo, que estava no América-MG, e assinará por dois anos. Durante a cerimônia, o mandatário rubro-negro deu detalhes da contratação do meia Luan, ex-Grêmio. O atleta assinou contrato por um ano e caso bata algumas metas, terá prorrogação automática.

Além disso, Mota comentou sobre as dificuldades enfrentadas em relação a parte econômica no rubro-negro baiano, que ele herdou de gestões passadas.

"Nós fechamos sim a contratação de Everaldo, que chega por dois anos como jogador do Vitória. A depender da performance pode ser renovável. Fechamos a contratação de Luan, por um ano com contrato com cláusulas, que se ele conseguir cumprir direito de renovação pelo segundo ano e se o Vitória conseguir outros objetivos como ir para a Sul-Americana, ser campeão baiano, da Copa do Nordeste. Eu não sou irresponsável e estou sofrendo muito com a irresponsabilidade dos gestores que deixaram o clube, além de endividado, na Série C. Não vamos fazer nenhum negócio que coloque em risco a segurança financeira do clube. Então, o negócio com Luan é o que Vitória pode fazer e só tem a ganhar, então fizemos sim", disse em coletiva.

Sobre o meia Daniel, ex-Bahia e atualmente defende o Fluminense, o presidente disse que a situação se encontra por detalhes, já que a compra e o pagamento dos direitos econômicos com o clube carioca estão alinhados. As conversas com o estafe do jogador estão em fase final e o anúncio deve acontecer nos próximos dias.

"E Danielzinho, estamos conversando com o Fluminense, nos acertamos com eles. O Fluminense só vende e não empresta. Da mesma forma como Luan, só vem em definitivo, da mesma forma como Everaldo que adquirimos em definitivo para o Vitória. Danielzinho é no mesmo formato. Já nos entendemos com o Fluminense no valor e na forma de pagamento. Estamos nos finalmentes com o empresário do jogador para que possamos anunciar hoje a contratação de Danielzinho também", revelou..

Mota projeta que o clube lute pelos títulos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste. Um dos objetivos do clube e se classificar para a Copa Sul-Americana de 2025, o que daria uma sustentabilidade financeira.

"Entendo que a gente fez um time forte e determinado para brigar pelo título baiano. O Vitória não entra em nenhuma competição pela grandeza, pelo nome e pela camisa a não ser para lutar pelo título. Vamos lutar pelo título baiano, pelo título da Copa do Nordeste, porém o objetivo principal do Vitória nessa temporada é se classificar para a Copa Sul-Americana, que aumenta o nosso orçamento e ajuda a diminuir o pagamento de dívidas que a gente ainda tem e são muitas", concluiu