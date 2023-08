Em reta final de preparação, Vitória faz treino técnico e tático

O Vitória segue a preparação para encarar o Botafogo-SP, em partida da 24ª rodada da Série B que está marcada para sexta-feira, 18, às 19h, no Barradão. Nesta quarta, 16, o técnico Léo Condé comandou trabalhos táticos e técnicos.

Após apresentação de vídeos sobre o adversário e aquecimento no campo, o treinador rubro-negro dividiu o elenco do Vitória em dois grupos para um treino tático com movimentações ofensivas. O restante do grupo realizou um treino técnico em espaço reduzido sob o comando do assistente.

Por fim, com os dois times em campo, Condé orientou um treino tático de saída de bola e um coletivo de dez contra dez. O comandante do Vitória passou diversas orientações e só encerrou a atividade ao anoitecer.

O atacante Osvaldo começou a transição com o preparador físico Vinícius Franco. Por outro lado, Rodrigo Andrade continua em tratamento da lesão na panturrilha, o mesmo ocorrendo com o lateral Railan que ainda reclama de dores no joelho.

A equipe volta aos trabalhos nesta quinta-feira, 17, quando encerra a preparação para a partida contra o Botafogo-SP. O Vitória ocupa a segunda posição na tabela da Série B com 44 pontos, um a menos que o líder Sport.