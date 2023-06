Embalado na competição, Vitória visita o vice-lanterna Tombense

Hoje tem Vitória. O Rubro-Negro baiano vem para mais um compromisso fora de casa na Segundona. Os comandados do técnico Léo Condé encaram o Tombense, nesta terça-feira, 6, às 19h, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Líder do campeonato, o Leão da Barra vem de vitória por 3 a 0 em casa diante do Ituano e está há três jogos sem perder. Penúltimo colocado, o Tombense está há oito jogos sem vencer, somando cinco derrotas e três empates. O clube demitiu o técnico Marcelo Chamusca e será treinado interinamente por Juan Tobar.

Em entrevista coletiva realizada na tarde de segunda-feira, 5, Tréllez falou sobre o momento difícil do Tombense, mas projetou que o adversário jogará mais fechado, esperando o erro do Rubro-Negro para buscar surpreender.

"Acho que pela posição onde eles estão, eles não vão nos pressionar na frente, vão ficar um pouco recuados, acho que vão jogar mais no nosso erro. Que por mais que a gente vá jogar fora, a gente vai propor o jogo e a gente não vai deixar de fazer isso aqui não. Então acho que eles vão ficar um pouco mais fechados, esperando nosso erro. A gente tem que ter cuidado com isso", afirmou colombiano.

Leão com desfalques na defesa

Vetado por conta das dores no tornozelo direito, o goleiro Lucas Arcanjo ficou em Salvador. Thiago Rodrigues e Dalton brigam por posição. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Zeca é outro que fica de fora. A tendência é que Railan seja o substituto.

Léo Gamalho (entorse no tornozelo), Welder (lesão muscular) e Matheusinho (trauma no joelho direito) e Giovanni Augusto (transição) são os outros desfalques da equipe.

Com isso, a provável escalação do Vitória deverá ser: Thiago Rodrigues (Dalton); Railan, Wagner Leonardo, Camutanga e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Wellington Nem; Osvaldo, Zé Hugo e Trellez.

Outra possibilidade seria uma formação com três zagueiros, mas, para isso, uma alternativa seria sacar Zé Hugo para a entrada de João Victor. Nesta modificação, os laterais seriam avançados para alas e Trellez jogaria ao lado de Osvaldo no ataque.

Tombense irá com interino e também tem dúvidas

O Gavião Carcará terá o desfalque do experiente volante Bruno Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. As dúvidas são os atacantes Alex Sandro, recuperado de desconforto muscular, e Keké, que também está recuperado e foi poupado do último jogo.

O lateral-esquerdo Guilherme Santos e o atacante Kleiton, estão lesionados e seguem no departamento médico. Emprestado pelo Vitória, o volante João Pedro só pode jogar mediante ao pagamento de R$ 500 mil previsto em contrato. Caso isso não ocorra, Elton deve ser o substituto.



FICHA TÉCNICA



Tombense x Vitória - Campeonato Brasileiro Série B, 11ª rodada

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG

Data: Terça-feira, 06/06/2023

Horário: 19h

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Jefferson Cleiton Piva da Silva (ambos do Paraná)

Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Roger Carvalho e Emerson; Pierre, Kevin e Matheus Frizzo; Jaderson, Daniel Amorim e Marcelinho. Técnico: Juan Tobar (interino)

Vitória: Thiago Rodrigues (Dalton); Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Marco Antônio, Rodrigo Andrade e Wellington Nem; Zé Hugo, Osvaldo e Tréllez. Técnico: Léo Condé.