Fábio Mota revela desbloqueio de contas e negociação com centroavante

Fábio Mota, presidente do Vitória, concedeu entrevista ao Podcast do Leão, na TV Vitória, na noite da última sexta-feira, 21. Inicialmente o mandatário Rubro-negro comentou sobre o desbloqueio das contas do clube no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

O bloqueio ocorreu devido a dívidas tributárias do ano de 2014. Na decisão, os valores ficariam retidos por 90 dias. O clube agora luta para reaver os valores de R$ 4 milhões.

"O recurso que está bloqueado não foi liberado. Segunda-feira [dia 24] começamos outra novela para tentar desbloquear o que está preso. As contas estão desbloqueadas sem o dinheiro que estava nelas", disse Mota.

Clube está próximo de anunciar centroavante

Fábio Mota também comentou sobre as contratações feitas para reforçar a equipe na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que nos próximos dias o clube anuncie um centroavante.

"A ideia era contratar cinco jogadores que pudessem ser titulares para qualificar o nosso elenco. Trouxemos o Mateus [Gonçalves], o Dudu e o Jhonny [Lucas] e tenho certeza que vai nos ajudar. Tínhamos mais dois jogadores para trazer, mais um ponta e o centroavante. Não avançou. Eu não esperava receber um bloqueio de R$ 3 milhões e outro de R$ 1 milhão. Isso refaz todo o seu planejamento e você começa do zero", comentou.

"Continuamos atrás de um centroavante. E acho que a gente está bem próximo. Se tudo der certo, se não tiver mais percalços, a gente deve anunciar sim esse centroavante. A imprevisibilidade muda tudo", concluiu.