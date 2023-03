Fábio Mota: "Situação financeira do Vitória é crítica"

Após o Vitória sofrer três eliminações, as cobranças tomaram um rumo policial. Fábio Mota, presidente do clube, recebeu intimidações de morte, direcionadas também a sua família. A situação o fez repensar o futuro no clube e se manter em silêncio com a imprensa por dias.

Nessa entrevista exclusiva, ele avalia o início da temporada, aborda o panorama atual do Leão, as perspectivas e desafios, a sua situação pessoal e a condição econômica do clube.

Após o jogo contra o Nova Iguaçu, você recebeu ameaças de morte por mensagens de texto. Essa foi a primeira vez como presidente do Vitória?

As ameaças não foram dirigidas somente a mim. Foram a mim e à minha família. E não foi uma simples ameaça. Teve fotos da minha família. Disseram que iam atirar na cara do meu filho. Entendo a passionalidade do torcedor. Nunca esperei receber uma ameaça assim, desestabilizou a cabeça da minha família. Meus filhos ficaram sem ir para a escola, minha mulher preocupada. Fomos para a delegacia, prestamos queixa, fizemos as ocorrências e entregamos o assunto à polícia.

O que exatamente fez você repensar seu futuro no clube?

Quem tem família, sabe. Estou há 1 ano e meio me dedicando ao Vitória, completamente. Fazendo tudo ao meu alcance para reconstruir o clube. Nem eu nem minha família merecemos passar a vida sendo escoltados por polícia, por mais amor que eu tenha ao clube. Entre o clube e minha família, vou ficar com minha família. O que me fez pensar na minha saída foram as ameaças e não colocar minha família em risco. O trabalho que fazemos aqui, desde que assumimos, não deve ser questionado dessa forma.

Em uma das mais recentes coletivas que você concedeu, disse que o presidente é responsável pelos momentos bons e ruins e que ele precisa aparecer nas duas situações. Após as ameaças e a possível renúncia, você se manteve em silêncio. Qual foi o motivo?

Cuidar da minha família, um assunto desse abala psicologicamente toda a família. Fui apoiá-la. Nesse tempo avaliei o apoio da torcida, do conselho, dos meus amigos de diretoria. Foi fundamental para permanecer. Mais fundamental ainda foi a segurança que a Polícia me passou de que vai encontrar os culpados.

O Conselho Deliberativo divulgou nota de apoio à sua manutenção como Presidente do clube. No entanto, alguns conselheiros foram a público destacar que não concordam inteiramente com a nota. Como está a sua relação com o Conselho nesse momento?

O Conselho tem várias correntes. Há pessoas que lá estão para lutar pela reconstrução do clube e outros estão fazendo política, especificamente. A maioria, mais de 90%, não apenas se solidarizou como me deu apoio. Fico com a maioria, não vou debater 3 ou 4 que saíram dessa linha. Vivemos em um clube democrático, onde todos tem liberdade de expressão e respeito a opinião de todos.

Existe alguma pressão?

Tem pressão política no Vitória desde que ele existe. Não à toa o clube teve 7 presidentes em 8 anos. Minha vida sempre foi por pressão. Não é ela que me faz tomar as decisões. O que me fez repensar minha vida aqui é uma questão pessoal, de foro íntimo e que abalou toda minha família.

No início do ano, você disse que o planejamento foi superior à expectativa e que antecipou o que seria feito no segundo semestre pela importância do Baiano, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. O Vitória foi eliminado dos três. Qual erro acredita que foi mais relevante para esse desfecho?

Fizemos o que estava no script. Renovamos com o treinador que subiu. Demos liberdade para o treinador e seus auxiliares, junto com o Diretor de Futebol, em conjunto com o setor de Análise de Desempenho, de montar o elenco. Demos as melhores condições possíveis: salário em dia, concentração reformada, CT da melhor qualidade. Além disso, mantivemos todas as condições extra-campo. Tivemos uma pré-temporada como nunca, extensa e planejada. Infelizmente, futebol não é só isso. Ficou provado que na montagem do elenco houve equívocos e que o perfil estabelecido dos jogadores não era perfil para disputar essas competições, que são de força. Montamos uma equipe muito técnica, mas de pouca força. Isso nos fez repensar o treinamento. Mudamos treinador, auxiliar, diretor, preparador físico. Ficou evidente que o Vitória tem problema físico crônico e foi uma das coisas que mais atrapalhou na pré-temporada. Tivemos que mudar tudo, virar a chave e montar um novo planejamento para o nosso principal objetivo, que é o acesso a Série A.

De fato, o desgaste físico é notório durante os jogos. Há alguma iniciativa em relação à preparação física?

Começamos uma nova pré-temporada, em dois turnos, com novos profissionais e novos métodos. Temos 25 dias para corrigir a preparação física. Consiste na preparação física em dois turnos, com elementos diferentes. Dentro disso, vamos reforçar o elenco e aproveitar esse tempo para estar bem fisicamente e melhorar a questão técnica, que é evidente que nós precisamos.

A Série B começa no mês que vem. Já há definição quanto ao dono dos direitos de transmissão e qual valor que o Leão receberá no contrato?

Sim, chegamos a um bom termo, é uma boa proposta. Ano passado a série B pagou 208 milhões, esse ano será 210 milhões, já está definido. Na divisão, depois de descontar impostos, dará em torno de 1 milhão por mês para cada equipe da Série B. Para o que pensamos, o valor ajuda, mas não é tudo. É cerca de 30% do que precisamos para fechar os próximos oito meses.

Sem cotas da segunda fase da Copa do Brasil e do mata-mata do Nordestão e Baiano, e com cotas da Série B ainda para receber, como está a situação financeira do clube?

A situação financeira do Vitória é crítica. Mas não porque o clube não foi para a semifinal do Baiano. Quem for campeão do estadual, ganha 150 mil. O Vitória acumulou no Baiano 350 mil em prejuízos. É uma competição deficitária. O Vitória teve prejuízo, sim, por não passar até a terceira fase da Copa do Brasil. Perdemos em torno de 3 milhões de reais, mais 700 mil da Copa do Nordeste. Cabe a gestão buscar alternativas. Futebol não é uma ciência exata e o orçamento também não. No orçamento que foi aprovado pelo conselho não consta os novos patrocínios que trouxemos, por exemplo. Como a chegada da Fatal Model, renovação da Acelen, por um valor muito acima do anterior, porque subimos para a Série B. O orçamento continua dentro da realidade do clube porque colocamos receita nova e seguimos buscando mais. O dinheiro da Série B e da cota de TV que foi aprovada ontem não dá pra fazer um elenco para subir. Não podemos achar que uma folha de 1 milhão de reais vai subir para a série A. Dos clubes que subiram no ano passado, a folha do Grêmio era 12 milhões, a do Cruzeiro era 8 milhões, a do nosso rival era 3 milhões e a do Vasco era de 4 milhões. Precisamos buscar novos recursos para somar com esse 1 milhão, para montar um time competitivo e brigar para subir. Não é fácil, mas é o nosso objetivo.

Tem se falado de uma reformulação no elenco, mas você comenta que a situação financeira é crítica. Como melhorar de fato o plantel do Vitória com as condições de hoje?

A situação é crítica, sim, mas não pelas eliminações. Encontramos em situação crítica. Para montar esse time e jogarmos esse ano, pagamos 11 milhões e 700 mil de TransferBan. Encontramos aqui dívidas astronômicas. O Vitória hoje paga 600 mil de parcelamento de dívidas de tributos de gestões anteriores, além dos tributos normais que pagamos. Nossa despesa gira quase em 5 milhões para fechar a conta todo mês. Graças a Deus e ao trabalho que toda a diretoria tem feito, chego hoje ao décimo sexto mês de mandato sem dever salário a jogador, nem a funcionário. E com as contas de fornecedores atuais em dia. É evidente que o Vitória tem muitas dívidas do passado, não são poucas, e que nos assombram a todo momento. Ontem, por exemplo, tivemos um bloqueio de 280 mil reais em uma ação da editora Abril. Essa ação vem de um jogador chamado Ben Hur, que entrou contra a editora por aparecer em um álbum de figurinha sem autorização. A justiça condenou a editora Abril e o Vitória. Ontem tivemos 280 mil bloqueados do valor da nossa cota que recebemos da Copa do Brasil na CBF. As dívidas acontecem aqui a todo momento e a toda hora. Nós sabemos disso e lutamos.

A meta segue sendo conseguir o acesso para a Série A?

Sempre foi. Não mudou nada no planejamento.

A reestruturação no elenco será conduzida por quem? Desde a saída de Montemor, o Vitória não tem diretor de futebol. Tem algum nome engatilhado para assumir o cargo no clube?

A reestruturação já começou. Quando tiramos o treinador e, em seguida, o diretor. O processo será conduzido pelo novo diretor, que deve chegar no clube até terça-feira. Tem um nome engatilhado e que vai dar o start da reformulação, das novas contratações, evidente que conversando com o treinador. O técnico já tem os nomes dele, que precisam passar pelo crivo do diretor, da análise de desempenho e do presidente e diretoria. Ele quem vai tocar essa reformulação. Os jogadores que não vão ficar no clube já sabem. Comunicamos a todos. Fizemos reuniões ontem e conversamos com os empresários. Cerca de 10 jogadores, dos que estavam no início do ano, não devem ficar no clube e devem chegar 6 ou 7 para somar com os que aí já estão, em busca do maior objetivo que é voltar para a série A.

Na última partida, o Rubro-Negro registrou o menor público da temporada. Como engajar e convencer o torcedor a acreditar no projeto e apoiar o clube na Série B?

Passamos por isso ano passado. Até pior, na verdade. Não conseguimos passar no Baiano, nem na Copa do Nordeste. Foi um trimestre muito pior do que esse, depois brigamos para não cair para a Série D e depois subimos para a Série B. O torcedor tem toda a razão. Eu, como torcedor também, me incluo dentro de tudo isso. Mas a gente sabe que quando o clube engrenar e voltar a ganhar na Série B, que espero que seja logo no primeiro jogo contra a Ponte Preta, a torcida vem naturalmente. No ano passado, na primeira vitória contra o Figueirense, havia 3 mil pessoas no estádio. No final, encerramos o ano contra o próprio Figueirense com 32 mil pessoas no estádio.