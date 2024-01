Fábio Soares comemora vitória na Copinha: “Começamos com o pé direito” | A TARDE

O Leão da Barra estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Na manhã desta quinta-feira, 4, na Ibrachina Arena, na capital paulista, o Vitória bateu o Picos–PI por 1 a 0 e garantiu seus três primeiros pontos na competição. O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Andrei, nos acréscimos do primeiro tempo.

Após a partida, o meia Fábio Soares, um dos destaques da equipe rubro-negra, concedeu entrevista ao canal Sportv. Em sua segunda participação na competição, jovem celebrou a primeira vitória na Copinha e enalteceu o resultado. Na edição passada, o Vitória perdeu todos os jogos na fase de grupos.

“Muito importante ganhar. Ano passado não ganhamos nenhum jogo, esse ano começamos com o pé direito”, disse o camisa 10.

O técnico Laelson Lopes escalou o time vermelho e preto com Davi Barbosa; Mateus, Renato, Andrei e Pedro; Edenílson, Jobert (Vinícius) e Fábio Soares (Rian); Luís Miguel (Kawan Farias), Lawan (Manoel) e Rodrigo (Riquelme).

O próximo compromisso do Vitória será no próximo domingo, 8, às 11h, contra o CSA. Os alagoanos perderam na estreia para o Ibrachina por 2 a 1. O Leão da Barra ocupa a segunda posição no grupo 30 da Copa São Paulo, com três pontos somados.