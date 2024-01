Goleiro do Red Bull Bragantino é alvo do Vitória, diz site | A TARDE

Após as contratações de Muriel e Alexandre Fintelmann, o Vitória segue no mercado em busca de mais um goleiro para a temporada 2024. De acordo com o site ge.globo, o alvo do rubro-negro baiano no mercado é Maycon Cleiton, do Red Bull Bragantino.

Segundo a publicação, Maycon Cleiton não faz mais parte dos planos da diretoria do Massa Bruta para 2024 e negocia sua saída da equipe. O estafe do jogador e a diretoria já tem conversas em andamento e a tendência é que o desfecho ocorra nos próximos dias.

Maycon Cleiton de Paula Azevedo tem 25 anos e é natural de Cuiabá. Após se destacar na base do do Santa Cruz, ele se profissionalizou no clube pernambucano.

Com a camisa coral, Maycon atuou em 45 partidas, No Bragantino, sempre foi opção no banco de reservas e atuou em quatro oportunidades.