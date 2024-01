Iury Castilho celebra gol marcado e primeira vitória em 2024 | A TARDE

Com boa atuação coletiva, o Vitória bateu o Jacuipense fora de casa pelo placar mínimo e conseguiu seus três primeiros pontos somados no Campeonato Baiano 2024. O golaço da partida foi marcado pelo atacante Iury Castilho

Escalado como atacante de beirada pela esquerda, o camisa 7 rubro-negro acertou um lindo chute de primeira com o pé direito, após pegar o rebote em finalização de Osvaldo, que bateu no travessão. Ele comemora o tento marcado e já projeta a sequência no estadual.

“Muito feliz pelo gol. Tive a calma necessária para ajustar o corpo e a felicidade de acertar um belo chute. Tivemos uma grande atuação, então o grupo todo está de parabéns. Começamos muito bem e esperamos seguir assim para alcançarmos nossos objetivos”, disse Iury Castilho.

O Leão da Barra segue as atenções no estadual. A equipe comandada por Léo Condé fará seu primeiro jogo em casa, o contra o Bahia de Feira, às 16h, no Barradão, pela 2ª rodada.