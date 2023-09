Leão enfrenta o Mirassol buscando ampliar a distância do 2º colocado

Os times paulistas, no histórico do Vitória, costumam ser uma espécie de pedra no sapato. Das sete derrotas na Série B, duas ocorreram em duelos com equipes de São Paulo, fora de casa. Um retrospecto completamente diferente, por exemplo, das partidas contra os conterrâneos nordestinos, cujo aproveitamento é de 100%. Porém, nas quatro ocasiões que o Leão enfrentou clubes paulistas em casa em 2023, conquistou o resultado positivo.

Líder da competição com 48 pontos somados, o Rubro-Negro tem uma disputa importante com o Mirassol, nesta sexta-feira, 1º, em casa, pela 26ª rodada da Segundona, buscando manter a regularidade com os paulistas, fazer a “quina”, seguir isolado na dianteira e no percurso rumo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes que estão na cola, o Sport e o Novorizontino, têm três pontos a menos, sendo que os paulistas já atuaram na rodada. O Colossal vem de uma sequência de bons desempenhos, sobretudo no recente triunfo por 2 a 0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto e no empate sem gols com o Atlético Goianiense, fora de casa e com um jogador a menos – uma vez que o zagueiro Camutanga foi expulso nos primeiros minutos de jogo.

Refazendo a memória

Dessa vez, os paulistas não têm incomodado o Vitória no Barradão, mas a memória do clube é marcada por momentos difíceis que tiveram times de São Paulo como vilões. Em 2011, o Rubro-Negro brigava pelo acesso entre os primeiros colocados e, na penúltima rodada, sofreu revés contra o São Caetano em pleno Barradão lotado. O time da casa vencia por 1 a 0, mas, nos últimos minutos, o Azulão, que estava na zona de rebaixamento para a Série C, virou o jogo.

Mais recentemente, em 2018, em uma das melhores participações do Rubro-Negro na Copa do Brasil nos últimos anos, quando chegou às oitavas de final, a equipe apenas empatou com o Corinthians no Barradão e depois foi eliminado no estádio do Timão na capital paulista. Já em 2010, na final do mesmo torneio, o Vitória venceu por 2 a 1 o Santos de Neymar e Ganso no Barradão, mas acabou não levando o título, porque perdeu na Vila Belmiro por 2 a 0.

Em 2023, o Vitória pode tomar como inspiração grandes triunfos contra os paulistas em casa – ainda que, na Série B, os duelos sejam apenas com equipes paulistas do interior – e refazer as memórias ruins. O quinto adversário paulista em casa, o Mirassol, vem em momento complicado na Segundona. Não vence há cinco rodadas e perdeu as três últimas partidas. No primeiro turno, no entanto, o time da cidade homônima superou o Rubro-Negro por 2 a 0.

Para o técnico Léo Condé, mesmo com o Mirassol em fase ruim, a tendência é que seja uma partida complicada. “O Mirassol não atravessa um bom momento, mas é uma equipe que tem bons jogadores, um bom treinador. É um clube muito bem estruturado e que nos venceu no primeiro turno e com propriedade. Temos que entrar com o máximo de seriedade para conseguir a vitória. Todas as equipes tiveram momentos de oscilação e esse é o deles. Espero que possamos aproveitar”, disso o treinador em entrevista coletiva, ontem, na Toca.

Para o jogo, o Colossal não deve ter grandes mudanças, além daquelas inevitáveis, como a substituição de Camutanga, expulso no jogo com o Dragão, por João Victor, e a entrada, ainda indefinida, de um ponta para o lugar de Mateus Gonçalves, que recebeu o terceiro amarelo. O comandante do Rubro-Negro evitou revelar os jogadores que começam, mas celebrou os retornos de Rodrigo Andrade e Railan.

“Estamos sempre mudando a maneira de a equipe jogar, mudando peças. Nesse momento, perdemos peças que vêm jogando mais. Porém, temos retornos de atletas importantes que eu tenho certeza que, independentemente de começar jogando ou não, estão preparados", completou o treinador.