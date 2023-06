Leão retoma sequência positiva e mira jogo de seis pontos com Criciúma

A dança do atacante Santiago Tréllez e a empolgação dos seus companheiros após o segundo gol do Vitória na partida contra o Tombense, na última terça, traduzem bem o clima do time. Depois de receber baldes de água fria em duas derrotas seguidas, quebrando a sequência de cinco resultados positivos somados nas primeiras rodadas, o Leão reencontrou o caminho dos triunfos consecutivos e chegou aos 25 pontos na Série B.

Nos quatro desafios mais recentes, venceu 3 e empatou outro, retomando a alta confiança e consolidando a liderança. Na briga com o Rubro-Negro, o Vila Nova, que tem 23 pontos e um jogo a menos, ainda faz sombra no topo da tabela da competição. Outro time que entrou forte na disputa é o Sport. Os pernambucanos já venceram seis partidas e somam 20 pontos em nove jogos no campeonato. Ou seja, ao menos virtualmente, pode ultrapassar o Vitória, que tem 11 já disputados.

Completa a lista dos quatro times mais bem posicionados o Novorizontino, que também triunfou ontem, na 11ª rodada, quando pegou o Guarani. Além desses, o Criciúma, mais distante do Leão, tem 20 pontos e ocupa a quinta posição.

Oscilações

Um fato cada vez mais nítido na participação do Vitória, nesse momento da Segundona, é uma certa oscilação de desempenho. O time não tem conseguido manter o mesmo nível nas partidas, como ocorreu nas primeiras seis rodadas.

Fez grande partida contra o Ituano, no Barradão, vencendo por 3 a 0, e caiu bastante de qualidade no duelo passado com o vice-lanterna Tombense, mesmo levando a melhor, sobretudo no segundo tempo, quando tinha vantagem de um jogador a mais – por conta da expulsão de um zagueiro do adversário no lance que deu origem ao pênalti convertido por Tréllez no segundo tempo.

Após o jogo, o técnico Léo Condé atribuiu as dificuldades do Rubro-Negro no jogo ao nível técnico equilibrado entre as equipes do campeonato.

“Foi um jogo bem característico de Série B. Muito disputado, muito equilibrado, que se alternou. Em alguns momentos o Vitória foi melhor, em outros o adversário teve volume de jogo. A gente teve dificuldade com o campo no começo, mas começou a se assentar, encaixar contra-ataques, criar oportunidades de gol. Em uma dessas a gente foi feliz. Ao mesmo tempo, nossa marcação não estava 100%, o adversário ainda conseguia chegar. No intervalo conseguimos fazer alguns ajustes. Fizemos o gol de pênalti e continuamos com bom volume”, avaliou o treinador.

A leitura do comandante do Leão é bastante generosa diante do que ocorreu em campo. Mesmo com vantagem numérica, a equipe caiu de rendimento, principalmente na transição no meio de campo.

O volante Rodrigo Andrade, um dos motores da equipe, não estava em grande noite, por exemplo. No segundo tempo, Marco Antônio e Wellington Nem, que faziam boa partida na etapa inicial, cansaram e não conseguiram manter o nível. E os jogadores que entraram na segunda etapa, como o atacante Zé Hugo, demonstraram falta de concentração e ritmo em uma partida quente no final.

O artilheiro Tréllez afirmou, depois do jogo, ao fazer leitura da partida em entrevista ao SporTV, que a colocação do Tombense não condiz com a qualidade da equipe. Assim, relacionou a pressão no final do jogo ao mérito de um adversário forte.

“A gente sabia que, por mais que os caras estivessem na parte de baixo da tabela, o jogo seria difícil. Acho que eles têm um bom time, na minha percepção não era para estarem lá embaixo. Jogo difícil, campo também difícil. A gente passou sufoco no final, mas era isso. Ficar fechadinhos e ganhar os três pontos”, disse o atacante colombiano.

Escola tática

A utilização de três zagueiros, Camutanga, João Victor e Wagner Leonardo, além de Railan e Marcelo como alas, contra o Tombense, não impediu que o Leão sofresse menos com as iniciativas ofensivas do adversário. Essa fragilidade já tinha se expressado no confronto com o Avaí, na Ressacada. O Rubro-Negro abriu o placar e caiu de rendimento.

No caso do Tombense, os mineiros colocaram bola na trave, tiveram grande chance nos acréscimos e poderiam ter empatado um jogo que se encaminhava positivamente para o time baiano. Por outro lado, o ataque do Vitória funcionou com eficiência mais uma vez. Marcou dois gols, ao tempo em que também teve algumas oportunidades de ampliar o placar e acabou errando nas finalizações.

No saldo, apesar da inconstância, o time retomou o embalo e os resultados positivos consecutivos. Agora, terá um duelo de seis pontos com o Criciúma, no domingo, no Barradão. Junto com a torcida, trata-se de uma grande oportunidade para o Rubro-Negro reforça, novamente, a excelente campanha que vem realizando na Série B do Brasileiro.