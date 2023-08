Léo Condé destaca entrega de jogadores após vitória contra o Ceará

Após a vitória por 1 a 0 contra o Ceará, em jogo realizado no Barradão, o técnico Léo Condé destacou pontos importantes para que o time saísse com os três pontos e retornasse ao segundo lugar no Campeonato Brasileiro da Série B, com 44 pontos.

“Uma vitória muito importante contra um grande adversário. Uma equipe que investiu muito na competição. Mais uma vitória consistente contra eles, a terceira na temporada, que tem um peso muito grande. Jogo cheio de alternativas, sabíamos da dificuldade. Começou com muita trocação, depois equilibramos”, destacou o treinador.

Condé ainda falou do posicionamento da equipe após o gol marcado por Léo Gamalho. “Fizemos o gol, e, no final, Lucas Arcanjo foi muito bem para evitar o empate. Depois, começaram os problemas de lesão, com Giovanni Augusto, e suspensos. Fizemos um primeiro tempo consistente. O Yan fez bem a função dele na lateral. No começo da segunda etapa não conseguimos sair, mas depois começamos a nos soltar. Zé Hugo teve duas boas chances e, no final, eles foram para o abafa. Isso é Série B, um jogo cheio de alternâncias e uma vitória muito importante”, completou o comandante do Leão.

O treinador voltou a enaltecer o desempenho do time dentro de campo e a postura aguerrida da equipe.

“Mais uma vez temos que destacar a entrega dos jogadores nos momentos de dificuldade. No fim do jogo muitos atletas estavam desgastados, é um grupo muito comprometido. Gostaríamos de ter uma equipe base para montar o estilo de jogo, mas são muitos jogos num intervalo curto de tempo e temos sempre que estar modificando o time por lesões e desfalques”.

O Vitória volta à campo na sexta-feira, 18, às 19h, contra o Botafogo-SP, no Barradão.