Léo Condé destaca "poder do Vitória" em reação contra a Ponte Preta

O empate em 2 a 2 com a Ponte Preta, na noite deste domingo, 30, tirou o Vitória do topo da tabela da Série B do Brasileirão. Apesar disso, o resultado teve pontos a serem elogiados pelo treinador da equipe, Léo Condé, que elogiou a reação da equipe após estar perdendo por 2 a 0.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico analisou os momentos do Vitória durante os 90 minutos e pontuou erros e melhorias que fez na equipe.

“Não esperávamos iniciar tão mal o jogo, aqueles dez ou quinze minutos, tanto em termos de marcação como de construção de jogo. Tomamos os gols rápido, mas, a equipe foi se encontrando no decorrer do jogo, talvez um pouco ansiosa, o que resultou em escolhas erradas. Mas mudamos no intervalo, melhoramos nossa atitude”, afirmou Condé.

“Pedimos tranquilidade e pressão na saída de bola da Ponte, além de controle de bola. Fomos construindo uma série de situações, que poderiam ter resultado em vitória nossa. O primeiro tempo foi ruim, mas o segundo mostrou o poder do Vitória na competição”, complementou o treinador.

Com dois gols em menos de 15 minutos, a formação com três zagueiros se mostrou ineficaz. Diante deste cenário e com um homem a mais após a expulsão de Matheus Jesus aos 18 do primeiro tempo, Condé abriu mão de João Victor no intervalo e colocou Giovanni Augusto em campo para o segundo tempo.

“A partir do momento em que sofremos o gol, mudamos a dinâmica do que a gente pensou. Por isso a entrada do Nem e o deslocamento do Matheuzinho para a ala esquerda. Depois, não tinha motivo para continuar com três zagueiros, por isso entrei com Giovanni [Augusto] para preencher o meio e as substituições para colocar quatro homens na defesa deles, o que deu resultado”, explicou o técnico.

O próximo compromisso do Vitória é nesta quarta-feira, 2, às 21h30, contra o ABC. A partida vale pela 21ª rodada da Série B, será realizada no Barradão, e Léo Condé terá pouco tempo para recuperar os jogadores e montar a estratégia.