Léo Condé diz que "ansiedade" foi determinante contra Juventude | A TARDE

E deu empate no duelo do melhor mandante contra o melhor visitante. Diante de mais de 28 mil torcedores no Barradão, o Vitória não saiu do zero no compromisso diante do Juventude, válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Léo Condé falou sobre a dificuldade do jogo e da ansiedade do time em querer resolver a situação.

"Jogo muito difícil, a gente já imaginava a dificuldade que a gente enfrentaria, pela boa equipe do Juventude, bem treinada com uma mescla de jogadores jovens e experientes, que veio para jogar por uma bola. Picotou o jogo. A arbitragem aceitou e permitiu também. No primeiro tempo ficamos ansiosos quando tinha a bola, querendo chegar no gol de qualquer forma, meio atrapalhada. No intervalo pedi para ficar um pouco mais com a bola para aproximasse mais. Conseguimos melhorar a dinâmica no segundo tempo, mas ainda pecamos na última bola. Talvez por ansiedade para resolver. Mas no todo foi um jogo difícil, contra um bom adversário, que vai entrar forte nessa reta final. A gente fica chateado, mas feliz por ter pontuado e segurado um adversário direto", iniciou.

"Fica a lição, a gente não fez um jogo ruim. Fomos um pouco abaixo, mas vamos continuar trabalhando. Fazer o que fizemos na maior parte do campeonato. Mais que o adversário, precisamos fazer bem o nosso trabalho. Foram raros os momentos em que não conseguimos sair de uma situação adversa e vamos fazer isso contra o Vila", complementou.

Ainda sobre a questão da ansiedade, Condé acredita que o trabalho técnico e psicológico tem sido bem feito e crê que a equipe dará uma resposta melhor contra o Vila Nova, em jogo marcado para o próximo domingo, 5, às 18h, no Barradão.

"É normal, todos querem resolver o quanto antes. Acho que ninguém imaginava chegar nessa condição com a pontuação que a gente tem. A gente sabe que tem os adversário que também irão criar dificuldade. O sentimento é da gente resolver o quanto antes a questão do acesso. Isso é totalmente normal, a gente liga como ser humano. Já saímos de momentos adversos que grupo já mostrou maturidade e experiência para passar por adversidades, tenho certeza que vamos trabalhar e fazer um melhor jogo na próxima partida", disse.

O Vitória terá o desfalque do volante Dudu. O camisa 21 do Leão da Barra foi advertido com cartão amarelo e cumprirá suspensão. Léo Condé comentou sobre as opções disponíveis para o setor.

"Os três revezam bastante, já jogaram junto ali, Rodrigo, Trindade e Dudu. Temos muitas opções para o setor, Gegê também já foi muito utilizado. Vamos avaliar durante a semana. A gente já conhece a equipe do Vila. Vamos avaliar para tomar a melhor decisão ao longo da semana", finalizou.