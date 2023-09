Léo Condé elogia atuação do Vitória: "Tínhamos que dar uma resposta"

Após a vitória por 3 a 0 diante do Avaí, o técnico Léo Condé concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê, no Barradão. Para o treinador Rubro-Negro, o trabalho focado no jogo contra os catarinenses foi fundamental para o a construção do resultado.

"O que foi determinante foi a maneira que trabalhamos durante a semana. Não tem como evitar, foi um resultado contra o CRB foi desastroso que aconteceu. A gente não quer passar pelo que passou, mas infelizmente futebol proporciona isso. Desde o início da semana conversamos com os jogadores, passamos confiança e mostramos para os jogadores que tínhamos que fazer principalmetne nos treinamentos o que fizemos em toda a competição, de trabalhar sério, se preparar bem pro jogo contra o Avaí. E levar pra campo, principalmente em casa, com o apoio do torcedor. A gente tinha que fazer valer o nosso mando. Marcamos bem o Avaí, eles tiveram o controle da posse de bola, mas não nos ameaçaram, as melhores chances foram nossas", comentou.

"Já estava na hora de fazer um gol de bola parada, treinamos isso toda semana. No segundo tempo tivemos as melhores ações, e passamos a aproveitar melhor os contra-ataques, com Nem e Osvaldo. Poderíamos ter feito até o quarto gol, mas foi uma partida bem consistente nossa diante do torcedor", completou.

A boa campanha da equipe na Série B não é feita apenas entre os 11 jogadores e comissão técnica. Léo Condé elogiou o trabalho do estafe do clube.

"É importante ressaltar isso. Essa boa campanha é fruto do trabalho de muita gente. Da nutrição, do departamento de inteligência, dos auxiliares, dos preparadores de goleiro, da logística, departamento médico e muitos outros setores. Claro que, em algumas situações de lesão, por exemplo, não há o que fazer, mas a do Zeca mesmo foi uma recuperação ótima. Então, o clube tem uma boa estrutura para fornecer as melhores condições para os atletas". falou.

Zeca retornou a equipe atuando na lateral-esquerda. Condé explicou que esta é a posição de origem do camisa 2. Ele indicou que os laterais Edson Lucas e Felippe Borges deverão estrear na sequência da Segundona.

"O Zeca tem mais jogos como lateral-esquerdo do que direito na carreira. Com a lesão do Felipe Vieira se fez necessário trazer outro atleta, mas não podíamos colocar um atleta tão jovem como o Edson Lucas em um jogo com o peso e a pressão de hoje. O Railan foi poupado e preparado para jogar em bom nível hoje. Mas quando chegar a oportunidade, o Edson e o Felippe Borges vão estrear", revelou.

Foi uma bela festa da apaixonada torcida Rubro-Negra. Mais de 24 mil torcedores estiveram no Barradão acompanhando o jogo. Condé elogiou a presença maciça e

"A torcida do Vitória vem sendo a protagonista desta Série B. Desde o jogo contra a Ponte Preta eles nos apoiam. Remoemos muito o resultado lá em Maceió e hoje tínhamos que dar uma resposta, porque sabíamos que eles iriam vir em peso. Eles são essenciais para o nosso desempenho", disse.