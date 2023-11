Léo Condé valoriza "entrega" dos jogadores após vitória fora de casa | A TARDE

O Vitória deu mais um grande passo rumo à elite do futebol brasileiro ao vencer o Sampaio Corrêa por 1 a 0, fora de casa, na noite desta sexta-feira, 20. Osvaldo marcou o único gol da partida válida pela 33ª rodada da Série B que foi realizada no estádio Castelão, em São Luís, capital do Maranhão.

Em entrevista coletiva após a partida, Léo Condé valorizou a entrega de seus jogadores, principalmente na marcação, e elogiou a transição rápida da equipe, que venceu com um gol de contra-ataque.



“Qualquer equipe que venha jogar aqui contra o Sampaio vai ser atacada, é um time que joga para frente, agride o adversário, tem jogadores de um contra um muito decisivos. Eu acho que a gente conseguiu suportar bem os momentos de pressão do Sampaio, mas eu acho que o ponto principal que a gente fez um jogo de entrega, de marcação muito forte, na maioria das vezes a gente conseguiu marcar bem a equipe do Sampaio e a nossa transição hoje foi muito boa, a gente criou inúmeras situações de gols com a saída rápida do setor de defesa para o ataque”, afirmou o treinador do Leão.



O Sampaio Corrêa foi o clube que Léo Condé mais treinou em sua carreira e ele falou sobre a dificuldade que é jogar no Castelão. Apesar disso, ele entendeu que o time poderia ter caprichado mais para sair com um resultado mais confortável.



“Jogo muito difícil. É sempre muito complicado jogar com o Sampaio aqui em São Luís. Eu trabalhei aqui por três temporadas e sei o quanto é difícil jogar por todos os fatores. Não só pela questão do campo, mas o Sampaio sempre monta equipes competitivas na Série B, a gente sabia que ia ser um jogo movimentado. Foi um jogo muito aberto onde as duas equipes buscaram o resultado positivo. A gente aproveitou bem uma situação de transição ali com o Osvaldo. Tivemos com o Léo. No segundo tempo várias situações de transição. Talvez com o capricho maior a gente poderia ter feito o segundo gol e ter jogado de uma maneira mais tranquila, mas eu acho que no todo o placar foi justo”, complementou Condé.



Líder da Série B com 64 pontos e restando cinco rodadas para o fim da competição, o Vitória ainda não está matematicamente classificado para a Série A, mas a sensação é de que é só uma questão de tempo para que o acesso seja confirmado de maneira definitiva.



“A pontuação nos deixa numa ótima situação. Talvez matematicamente não concretize, mas virtualmente a gente encaminhou esse primeiro objetivo nosso, mas a gente ainda tem os jogos pela frente para cumprir. Trabalhar bem ao longo da semana para que a gente possa aumentar essa pontuação e, naturalmente, eu acho que ninguém esperava uma competição tão difícil como a Série B chegar nessa condição faltando ainda cinco rodadas, mas futebol a gente tem que estar sempre precavido. Trabalhar bem novamente ao longo da semana para que a gente possa, talvez, concretizar matematicamente o primeiro objetivo contra o Juventude”, concluiu o treinador.

A partida contra o Juventude, citada por Léo Condé, é válida pela 34ª rodada da Série B e está marcada para as 19h de domingo, 29, no Barradão. Em caso de vitória, o Rubro-Negro chegaria aos 67 pontos, mas ainda dependeria de outros resultados da rodada atual e da rodada seguinte para cravar o acesso.