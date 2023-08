Léo Gomes celebra 100 jogos e fala em "entrar para a história" no Leão

A partida contra o Botafogo-SP foi muito importante para um jogador do Vitória. Cria da base do clube, o voltante Léo Gomes foi homenageado por ter completado seu 100º jogo com a camisa rubro-negra.

Presidente do Leão da Barra, Fábio Mota parabenizou o atleta, que surgiu profissionalmente pela primeira vez na temporada 2018. “Parabéns, Léo Gomes. Exemplo de atleta”, escreveu nas redes sociais.

O atleta completou 100 jogos ao substituir Yan Souto, aos 22 minutos do segundo tempo, em Caxias do Sul, pela 15ª rodada, contra o Juventude.

“Tamos juntos, presidente. Você é fera”, respondeu o jogador também por meio das redes sociais.

Léo Gomes chegou ao Vitória com 13 anos e teve oportunidade no profissional em 2018. A primeira passagem pelo Leão durou 51 jogos e se encerrou em 2019, após participar do grupo se salvou o clube do rebaixamento à Série C.

O volante foi vendido ao Athletico Paranaense e ainda acumulpu empréstimos para o América-MG, Chapecoense e São Bernardo. Ele retornou ao Leão em 2022, onde foi fundamental no acesso da Série C para a B.

Desde então, foram mais 50 jogos com a camisa do Vitória. Nas 101 partidas realizadas até agora, foram dois gols e uma assistências. “Um acesso para a Série A faz entrar para a história de vez e é até uma questão da carreira mesmo”, concluiu Léo Gomes.